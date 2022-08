Kabinansatte i SAS innkalt til lønnsforhandlinger

Etter streik og tøffe forhandlinger med pilotene, innleder SAS lønnsforhandlinger med de kabinansatte neste måned.

Her fra kabinen om bord SAS’ fly av typen Airbus A320neo.

Lørdag morgen kunne SAS-ledelsen puste lettet ut. Da ble det kjent at medlemmene i samtlige fire pilotforeninger i SAS godtok resultatet som SAS-ledelsen og fagforeningsledelsen hadde fremforhandlet i midten av juli.

En gjeninnsettelsesplikt for rundt 450 av mer enn 560 piloter som ble oppsagt under pandemien, inntil 60 timers arbeidsuke, økt påtvunget fleksibilitet sommer og vinter, samt frys av streikeretten i 5,5 år avsluttet en streik som da hadde vart i 15 dager. Over 3800 flyginger og 380 000 passasjerer ble rammet.

Men streikefaren er fortsatt ikke over.

SAS står overfor nye forhandlinger. Denne gang med de kabinansatte.

Leder for kabinforeningen i SAS, Bjarte Stedje, opplyser til E24 at forhandlingene allerede skulle ha startet, men uvisst av hvilken grunn har de blitt forsinket.

– Vi hadde regnet med å begynne i august, men fikk akkurat innkalling fra SAS. Forhandlingene starter opp i begynnelsen av september, sier Stedje.

Dette er saken SAS har vokst gjelden ytterligere og hadde per juni over 55 milliarder kroner i gjeld

Tidligere i år lanserte selskapet kostnadskuttprogrammet «SAS Forward» som skal spare selskapet for nær 7,5 milliarder kroner årlig

Parallelt har SAS varslet et kapitalbehov på minst 9,5 milliarder svenske kroner, og søker også å få sine kreditorer til å konvertere gjeld til aksjer for rundt 20 milliarder svenske kroner

SAS-ledelsen har sagt at alle relevante parter, herunder eiere, kreditorer, investorer og ansatte må bidra for at man skal lykkes å få selskapet på rett kjøl

Kraftig provosert av at SAS-ledelsen etablerte nye datterselskaper, SAS Connect og SAS Link og oppbemannet disse uten å gjeninnsette tidligere oppsagte piloter i morselskapet SAS Scandinavia, varslet SAS-pilotene uansett kamp mot ledelsen

Den 4. juli ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom SAS og SAS-pilotene. Dermed gikk rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark ut i streik

SAS søkte sporenstreks om såkalt konkursbeskyttelse (chapter 11) i USA. Det vil si, SAS er i praksis konkurs, men via en amerikansk domstol kan selskapet få beskyttelse fra kreditorkrav gitt at plan for å komme til hektene igjen blir akseptert. SAS har indikert at de trenger 9–12 måneders beskyttelse

Natt til 19. juli ble pilot-forhandlerne og SAS-ledelsen enige om en avtale som avsluttet streiken

Da hadde mer enn 3700 avganger blitt kansellert og 380 000 passasjerer blitt rammet

Forhandlingsresultatet ble godkjent av medlemmene i alle fire pilotforeninger i uravstemninger fredag 5. august.

Siden avstemmingsresultatet i Sverige kun er rådgivende, gjenstår formelt vedtak av forbundsstyret for den svenske delen.

SAS skal nå forhandle lønns- og arbeidsvilkår med fire kabinforeninger, hvorav to i Norge, Norsk Kabinforening (LO) og Parat Kabinforbund.

Krav til kabinansatte er nøye regulert med tanke på flysikkerheten. En potensiell konflikt og streik vil derfor kunne sette store deler av SAS-flåten på bakken. Vis mer

Nestleder Martinus Røkkum i Parat Kabinforbund/SAS Norge Kabinforening opplyser til E24 at det er satt av to uker, uke 36 og uke 37, til forhandlinger.

Han er tydelig på at forhandlingstemaet vil dreie seg om lønn.

– Vi er kalt inn sammen i møtene (Norsk Kabinforening og Parat Kabinforbund, red.anm.). Vårt fokus blir lønn, og å få opp lønnen, ikke minst grunnlønnen, slik at den blir noe å leve av. Den har stått stille siden 2012, sier Røkkum til E24.

Han peker på at SAS blir akterutseilt av konkurrentene.

– Både Widerøe, Norwegian og Sun class har fått godt oppgjør i år, og vi forventer at SAS også ser behovet for å øke lønnen til de kabinansatte i Norge, sier fagforeningstoppen.

Tonje Sund, pressekontakt SAS.

Pressekontakt Tonje Sund i SAS bekrefter også innkallingen overfor E24.

– Fokus for alt at SAS sitt arbeid fremover er SAS Forward-planen (se faktaboks) og den pågående chapter 11-prosessen for å sikre et sterkt og bærekraftig flyselskap i mange år fremover, skriver Sund i en e-post og fortsetter;

– Prosessen med kabinforhandlinger starter opp i september, der vi ser frem til konstruktiv dialog innenfor disse rammene.

Hun ønsker ikke kommentere hvilke prioriteringer SAS har for de kommende samtalene.

– Det er ikke naturlig å forskuttere noe rundt innholdet i disse forhandlingene, skriver Sund.

Bjarte Stedje, leder i Norsk Kabinforening.

Selv om forhandlingene med pilotene tradisjonelt har vært førende, har de kabinansatte egne utfordringer og kampsaker, påpeker Stedje i Norsk Kabinforening.

Det gjør det også vanskelig å si om forhandlingsresultatet til pilotene vil være retningsgivende.

– Vi har ikke lagt frem noen krav ennå, og vi har heller ikke mottatt noen krav, sier Stedje.

Styret i det LO-tilknyttede forbundet har planlagt styremøte neste fredag, 19. august der kravene vil bli diskutert. Stedje lar det likevel skinne igjennom at lønn står høyt på agendaen.

– Samtidig tilbyr SAS nye kabinansatte kun deltidsstillinger. Det er ikke bærekraftig når man skal konkurrere med andre flyselskaper som tilbyr fulle stillinger og bedre betingelser. Nå vet vi også at kabinansatte i Norwegian og selskaper har gått opp i lønn, sier han.

Rundt 520 personer eller 80 prosent av de kabinansatte i SAS Norge er organisert gjennom Norsk kabinforening (LO). Øvrige er organisert gjennom Parat Kabinforbund som primært omfatter tidligere ansatte i Braathens SAFE, som ble fusjonert med SAS i 2004.

I fjor gikk kabinforeningene med på lønnsfrys i tre år, under forhandlingene hos Riksmekleren.

Stedje mener at de som over en viss tid har vært ansatt i deltidsstillinger, bør tilbys å gå opp i lønn. SAS tilbyr nye ansatte en ordning med 75 prosents stilling i vinterhalvåret og 90 prosent stilling i sommerhalvåret. Grunnlønnen er gjennomsnittlig 19.500 kroner måneden, før skatt.

– En skal kunne leve av og med jobben, og det sier seg selv at det ikke er mye å leve for, sier fagforeningstoppen.

Han vil ha opp lønnen på de laveste lønnstrinnene, og mener SAS «må gjøre noe» med lønnen for å være konkurransedyktige i arbeidsmarkedet.

Samtidig advarer han om at den sterke prisveksten i samfunnet vil gi tøffere tak for alle fremover.

Pilotstreiken rammet også de kabinansatte, som hadde fått permitteringsvarsel 14 dager i forkant. Dermed ble de øyeblikkelig permittert i det streiken var et faktum. Stedje håper de slipper å oppleve en slik situasjon igjen nå.

– Man vil selvfølgelig unngå konflikt. Målet er at man skal bli enige, sier kabinsjefen.

