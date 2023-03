Obos-prisene i Oslo steg 2,1 prosent i februar: – Hadde sett for oss at renteøkningene skulle bite noe mer

Prisoppgangen i forrige måned var større enn boligbyggeren hadde ventet.

Vinterstemning ved høyblokkene i Ammerudlia Borettslag på Ammerud nordøst i Oslo

Saken oppdateres...

Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo steg 2,1 prosent fra januar til februar.

I hele landet økte prisene med 1,9 prosent, ifølge tall fra boligutbyggeren.

– Dette var noe større oppgang enn ventet. Vi hadde sett for oss at renteøkningene skulle begynne å bite noe mer. I stedet steg prisene i Oslo mer enn vanlig for februar måned, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Monsvold legger til at lavt tilbud kan ha vært med å presse prisene opp.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Venter prisfall

Omsetningen av Obos-boliger var lavere i februar enn vanlig. Nedgangen var 14 prosent sammenlignet med snittet for februar de fem siste årene.

Monsvold tror de varslede renteøkningene vil føre til at boligprisene faller utover 2023.

– Vi anslår at prisene ved utgangen av året vil være rundt to prosent lavere enn i desember 2022 på landsbasis. Men lav boligbygging, særlig i Oslo, høyere lønnsvekst og økt nettoinnvandring bidrar til å dempe prisfallet noe, sier hun.

I Oslo tror Obos på rundt tre prosent prisfall. Årsaken er at renteøkningene slår hardere inn i hovedstaden på grunn av høye boligpriser og høy gjeld.

De siste tolv månedene har prisene i Oslo falt 1,1 prosent. På landsbasis er prisene ned 1,3 prosent det siste året.

I likhet med flere andre økonomer, mener Obos’ sjeføkonom at sannsynligheten for flere renteøkninger har økt i det siste.

– Får vi mer enn to rentehevinger til, slik at styringsrenten ender på 3,5-3,75 prosent, kan boligprisfallet bli noe større enn vi anslår. Den lave boligbyggingen vil være med på å trekke opp prisene når renten settes ned igjen, trolig i løpet av 2024, sier Monsvold.

Januar-hopp

I januar steg Obos-prisene kraftig etter å ha falt de siste fire månedene av 2022.

Fra desember til januar økte prisene på brukte Obos-boliger i Oslo med 6,9 prosent, ifølge tall fra boligutbyggeren. For hele landet var prisoppgangen i samme periode på 6,7 prosent.

Det er vanlig at prisene faller før nyttår og stiger i starten av året. Siden januar 2004 har det i snitt vært en oppgang på 3,5 prosent.