Gustav Magnar Witzøe om Sveits: – Jeg bor i Norge

Flere av Norges rikeste personer har flyttet ut av Norge. Laksearving Gustav Magnar Witzøe (30) har angivelig ingen planer om å dra til Sveits.

Gustav Magnar Witzøe fotografert i forbindelse med Met-gallaen i New York i mai.

Da E24 snakket med Witzøe i januar om han vurderte å flytte til Sveits, svarte han noe kryptisk:

– Vi forsøker inntil videre å få til dette med hjemmeadresse på Frøya, i tillit til at regjeringen finner en god balanse for oss som ønsker å bo i Norge, sa han.

Witzøe, som er arving av laksegiganten Salmar, hadde en ligningsformue på 19,8 milliarder kroner i 2021. Det er mest i landet.

I et ferskt intervju med DN forsterker Witzøe inntrykket av at han ønsker å bli i Norge.

– Tenker du på å flytte til Sveits? spør journalisten.

– Nei, jeg bor i Norge. Og er veldig stolt av å være norsk. Og glad i Norge. Jeg har det veldig bra her, sier Witzøe til avisen, og hevder han ikke blir berørt av å se formuende nordmenn flytte ut av landet.

Han sier samtidig at det er «viktig å finne et riktig nivå for både privat skatt og skatt for bedrifter», uten å ville kommentere ytterligere rundt akkurat det.

Formuesskatten er viktigst

I Norge har det vært en debatt om hva som motiverer rikingene til å dra. Noen har hevdet at det, inntil 29. november i fjor høst, var muligheten for å unngå såkalt exitskatt som var det viktigste.

Frem til regjeringens budsjettforlik med SV, kunne en som flyttet ut selge sitt eierselskap etter fem år i utlandet uten å måtte betale skatt til Norge på gevinsten. Nå er ikke det mulig lenger.

E24 har tidligere snakket med advokat og skatterådgiver Phillip Zuend i KPMG, som ikke er i tvil om hvorfor mange har valgt å flytte.

– Det er åpenbart formuesskatten. Og det at du for å betale formuesskatten må ta ut utbytte som du da også betaler skatt på, sier Zuend og legger til:

– Videre er klientene bekymret for fremtidige lovendringer som vil gjøre det vanskeligere å flytte.