Bjørn Olav Jahr tildelt Den store journalistprisen i 2023

Den store journalistprisen i 2023 går til Bjørn Olav Jahr (53) for hans arbeid med Baneheia-saken og Tengs-saken.

Forfatter av «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet» Bjørn Olav Jahr er tildelt Den store journalistprisen 2023.

– Når du har vært helt avgjørende for at to helt katastrofale justisfeil i Norge er avslørt, er denne prisen særdeles fortjent. Jahrs arbeid bør inspirere alle journalister, og mitt håp er at resultatene hans vil bidra til mer åpenhet i rettssystemet, sier juryleder Eivind Ljøstad i begrunnelsen for tildelingen.

To av norgeshistoriens mest omtalte kriminalsaker fikk historiske gjennombrudd høsten 2022. Viggo Kristiansen ble frikjent etter å ha sittet uskyldig i forvaring i over 20 år. Fetteren til Birgitte Tengs ble fritatt for den sivile erstatningsdommen som har heftet ved ham.

Justisministeren har omtalt Baneheia-saken som «kanskje norgeshistoriens største rettsskandale».

– Felles for alle medier i Norge er et ønske om at Baneheia-saken og Tengs-saken skal føre til mer åpenhet i straffeprosessen. Journalisters, og dermed allmennhetens tilgang til etterforskningsmateriale og bevis, er i dag helt prisgitt hva politiet vil dele. Årets vinner har gjennom sitt imponerende arbeid i disse to sakene utvilsomt styrket medienes argumenter for at vi trenger en åpenhetsreform i rettsstaten, sa Ljøstad.

Prisen er på 100.000 kroner.