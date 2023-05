Opphever godkjenning av SAS-støtte etter Ryanair-klage

En EU-domstol har onsdag annullert EU-kommisjonens godkjenning av svensk og dansk statsstøtte til SAS under pandemien.

De to landene gikk inn med 11 milliarder svenske kroner for å støtte SAS under coronapandemien, noe EU-kommisjonen godkjente. EU har normalt strenge regler for statsstøtte, men løsnet på kriteriene under pandemien.

Irske Ryanair klaget statsstøtten inn for EU-domstolen, og rettens lavere instans har onsdag konkludert med at den økonomiske hjelpen ikke skulle vært godkjent.

Det kommer frem i dommen fra EU-kommisjonen.

Samme dag annullerte domstolen kommisjonens godkjenning av 6 milliarder euro – nærmere 70 milliarder med dagens kurs – i støtte til Lufthansa ikke skulle vært godkjent. Også her var Ryanair klager.

Avgjørelsene fra domstolen i Luxembourg kan ankes, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Milliardtap

SAS står i en finansiell krise og er i en konkursprosess i det amerikanske rettssystemet. Prosessen har foreløpig ikke påvirket driften, men SAS har lagt bak seg en dyr vinter.

Flyselskapet tapte drøye 4 milliarder svenske kroner i en periode fra inngangen av november i fjor til utgangen av mars i år, ifølge ureviderte tall sendt inn til den amerikanske domstolen.

I april meldte SAS at selskapet for nå dropper andre halvdel av lånet fra Apollo på totalt 7 milliarder svenske kroner. Begrunnelsen var at selskapet ikke hadde behov for det. Samtidig gjensto enkelte lånevilkår som måtte ha blitt oppfylt for at selskapet skulle få tilgang til pengene.

SAS har startet på prosessen med å hente penger fra investorer som skal skyte inn ny egenkapital i selskapet. Dette er kritisk for å lage en vei for selskapet ut av Chapter 11.

Selskapet venter å gå ut av Chapter 11-prosessen innen utgangen av året.

Fløy 1,9 millioner passasjerer i april

Flyselskapet SAS la tirsdag frem trafikktallene for april.

Tallene viser at 1,9 millioner passasjerer fløy med SAS i april. Også måneden før, i mars, fraktet selskapet 1,9 millioner passasjerer.

– SAS fortsetter å se positiv utvikling i etterspørselen, sa toppsjef Anko van der Werff i en kommentar.