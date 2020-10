Hurtigruten splitter kyst og cruise - utelukker ikke «tøffe grep»

Hurtigruten deler rutetrafikk og ekspedisjonscruise i to nye enheter. Konsernsjef Daniel Skjeldam venter en «beintøff vinter», og kan ikke utelukke nedbemanning fremover.

NYE GREP: Hurtigruten og konsernsjef Daniel Skjeldam deler rederiet i to separate forretningsområder. Samtidig gjøres det forberedelser for en krevende vintersesong. Vis mer byoutline Terje Pedersen

Publisert: Publisert: 15. oktober 2020 16:07

– Vi spisser satsingen ved å bygge opp egne dedikerte organisasjoner som skal sikre vekst og utvikling i hvert av de to kjerneområdene, norskekysten og ekspedisjonscruise, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam til E24.

Rederiet annonserer torsdag en omfattende reorganisering som innebærer opprettingen av to nye enheter.

Mens Hurtigruten Norge får ansvar for den tradisjonelle rutevirksomheten mellom Bergen og Kirkenes, skal den voksende ekspedisjonscruisevirksomheten drives gjennom Hurtigruten Expeditions.

Sistnevnte selskap skal ledes av Asta Lassesen, som kommer fra stillingen som kommersiell direktør i Hurtigruten Group. Samtidig starter jakten på en adm. direktør for Hurtigruten Norge.

– Dette sikrer enda skarpere fokus og enda tydeligere skille mellom to helt unike produkter og konsepter, sier Skjeldam.

EKSPEDISJONSLEDER: Hurtigrutens kommersielle direktør Asta Lassesen rykker opp som ny adm. direktør for Hurtigruten Expeditions. Vis mer byoutline Terje Pedersen

– En satsing på videre vekst

Covid 19 har fått dramatiske konsekvenser for Hurtigruten hittil i 2020, med omsetningssvikt, kanselleringer og kritikk for mangelfull håndtering av et smitteutbrudd om bord på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen i juli.

Ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet nær 13 milliarder kroner i gjeld og negativ egenkapital på 180 millioner kroner, etter å ha tatt opp et kriselån til 11 prosent rente i juni.

Tidligere denne uken ble det kjent at selskapet vurderer å selge sine hotelleiendommer på Svalbard, etter å ha mottatt interesse fra både norske og utenlandske investorer.

– De siste årene har Hurtigruten vært gjennom en storstilt snuoperasjon, samtidig som vi har vokst kraftig. Vi gikk inn i 2020 med rekordresultater, og jeg er sikker på at veksten vår vil fortsette på andre siden av pandemien både langs norskekysten og internasjonalt, sier Skjeldam.

– Dere er inne i en krevende periode økonomisk. Noen kan tolke dette som et grep for å synliggjøre verdier eller forberede et salg?

– Dette er ikke grep som forbereder salg av hele eller deler av selskapet. Tvert imot, det er en målrettet satsing på videre vekst i årene som kommer, sier Skjeldam.

Utelukker ikke tøffe grep

Konsernsjefen avviser at omorganiseringen er startskuddet for en rasjonaliseringsprosess.

– Dette er ikke et sparetiltak. Jeg er sikker på at disse grepene ikke bare vil gjøre oss bedre rustet til å komme ut av krisen, det vil også sikre at vi kan fortsette veksten vi har hatt de siste årene på den andre siden av krisen. Men det vil føre til endringer i organisasjonen på land. Noen funksjoner vil komme til, noen vil endres, og andre vil falle bort, sier Skjeldam.

Han legger ikke skjul på at det er fare for nedbemanning i månedene som kommer. Cruiserederiene Fjord Line og Color Line har de siste ukene varslet oppsigelser og permitteringer av til sammen 500 årsverk.

– Vi har måttet permittere store deler av våre ansatte. Men vi er et av de få rederiene som driver internasjonal cruise- og transportvirksomhet som foreløpig ikke har måttet ty til nedbemanning. Samtidig må vi være realistiske for hva de neste månedene vil bringe. Uansett hvor optimistiske vi er på lang sikt, er det umulig å utelukke tøffe grep på kort sikt, sier Skjeldam.

Han forventer en «beintøff» vinter for alle som driver innen reiseliv, både i Norge og globalt.

– Men med den nye organisasjonen vil Hurtigruten være enda bedre forberedt på det som kommer når verden går tilbake i en mer normalisert hverdag.

