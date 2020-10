Hoppet inn over 11 millioner på to år: «Men 2020 kan ikke reddes»

I denne lagerhallen på Forus gjøres det én ting: Det hoppes. Siden oppstarten for to år siden har Rush Trampolinepark gått med over 11 millioner kroner i overskudd. Men så kom koronaen.

På Forus ligger en av Norges største trampolineparker. De to siste årene har den godt med solid overskudd, men i år setter koronaen en stopper for den gode trenden. Vis mer byoutline Ingebjørg Iversen

Publisert: Publisert: 19. oktober 2020 07:33

– 2020 kan ikke reddes. Sånn er det bare. Det blir neppe grønne tall. Koronaen har gjort et for stort innhugg i den daglige driften til at vi klarer å levere slike tall som vi gjorde i 2018 og 2019, sier administrerende direktør i Rush Gruppen, Petter Haagaas, til Aftenbladet.

I et stort lagerbygg på Forus, like ved Tvedtsenteret, finner vi en av Norges største trampolineparker. Den åpnet dørene 1. januar 2018 – og responsen var det ingenting å si på. Barn- og ungdom i regionen var bokstavelig talt hoppende glade for enda et nytt aktivitetstilbud.

Bråstopp

Det ga klingende mynt i kassen for Petter Haagaas og de andre eierne. I det første driftsåret leverte selskapet Rush Stavanger Forus AS et resultat før skatt på 8,4 millioner kroner med en omsetning på 27,2 millioner kroner. Året etter ble resultatet 2,8 millioner kroner med en omsetning på 19 millioner kroner.

– Det første året var vanvittig bra. Vi kom inn i Norge og Stavanger-regionen på rett tid – og med et konsept som fenget en aldersgruppe som ikke hadde altfor mange spennende tilbud fra før. I fjor merket vi at den første bølgen av interesse flatet noe ut, men likevel leverte vi et ganske bra år, sier Haagaas.

Den gode trenden fortsatte også de to første månedene i år, men så ble det bråstopp. Norge koronastengte 12. mars, og det gjorde også trampolineparken på Forus. Først 1. juni kunne det hoppes igjen, men med et begrenset antall i hallen.

Petter Haagaas, administrerende direktør i Rush Gruppen. Vis mer byoutline Privat

– Vi har måttet redusere kapasiteten med rundt 40 prosent. Det er de helgene med 4 grader og regn ute som er de beste dagene for oss, men da får vi altså ikke utnyttet vårt fulle potensial. Det er selvfølgelig synd, men samtidig har vi full forståelse for de gjeldende smittevernreglene. Og det virker også som om våre kunder har tillit til produktet vårt i en koronasetting, sier Haagaas. Han mener at overskuddet hvert år bør ligge mellom 2 og 3 millioner kroner.

– Det er det vi trenger, limiten vår, for å kunne oppgradere parkene våre og utvikle nye konsepter. I 2019 – uten korona – landet vi omtrent der, og da sier det seg selv at denne situasjonen ikke bør vare så altfor lenge. Men vi ser nå en bedring med mindre smitte i samfunnet, samtidig som krisepakken fra regjeringen har hjulpet oss noe. Selv har vi også et økt fokus på hva vi kan gjøre for å redusere kostnadene i denne perioden, sier han.

Rush Trampolineparkkjede.

Startet av gründer Petter Haagaas.

Åpnet første park i Oslo i 2016.

Fikk meg seg Arch Luther Adams på eiersiden.

Haagaas og Adams fikk med seg Otto Svein Vinje til å starte en park i Trondheim i 2017.

Har siden oppstart åpnet parker i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Drammen, Haugesund og Hamar.

Åpner i Larvik neste uke. Vis mer vg-expand-down

Kjøpt opp i fjor

Petter Haagaas avsluttet shippingkarrieren sin for å starte trampolineparkkjeden Rush for fire år siden. Han fikk med seg Arch Luther Adams, som hadde erfaring med å utvikle et lignende konsept i USA, og startet den første parken i Oslo i 2016.

Snaut to år senere åpnet de altså på Forus – og i august i fjor ble Rush-kjeden kjøpt opp av det norske oppkjøpsfondet Equip Capital, som la flere hundre millioner kroner på bordet for 70 prosent av trampolinekjeden. Petter Haagaas og hans to medgründere kunne dermed cashe inn et sted mellom 50 og 70 millioner kroner hver.

Nå har Haagaas en eierandel på 15 prosent i Rush-kjeden, som består av totalt 15 parker – åtte i Norge og syv i utlandet. Det er selskapet Parc Invest AS som eier parkene i Norge. Der viser 2019-regnskapet et resultat før skatt på 15,5 millioner kroner med en omsetning på 77 millioner kroner. (se faktaboks over alle parkene i bunn av saken)

Trampolineparken Freedome på Storhaug har slitt økonomisk de siste årene, men var i ferd med å snu trenden da koronaen brøt ut for fullt i midten av mars. Vis mer byoutline Ingebjørg Iversen

Snuoperasjon for Freedome

Trampolineparken Freedome i Stavanger øst har ikke de samme økonomiske musklene – og heller ikke like gode tall som konkurrenten på Forus. I 2017 fikk Freedome et resultat før skatt på minus 930.000 kroner, mens det i 2018 smalt skikkelig med nesten 5 millioner kroner i minus. Omsetningen var da på 9,5 millioner kroner.

– Jeg var en del av en ny ledelse som tok over driften av parken mot slutten av 2019. Og som du kan se av regnskapstallene, så var det helt krise. Gjennom en enorm snuoperasjon klarte vi i løpet av noen måneder å hente igjen nesten alt etterslepet. Men så kom koronaen, som førte til at vi måtte holde stengt i to og en halv måned, sier daglig leder i Freedome, Amalie Kivijärvi, til Aftenbladet.

Amalie Kivijärvi, daglig leder i Freedome. Vis mer byoutline Privat

– Og dermed blir det et nytt år med minus i boken?

– Nja. Det er faktisk mulig at vi klarer å gå i null. I så fall vil det være fantastisk ut fra de forutsetningene vi hadde da vi tok over – og koronasituasjonen.

– Hvilke grep har dere tatt for å snu den negative trenden?

– Det er flere. Vi har en bedre markedsføring, ansatte som er fleksible når det trengs, en mye mer operativ ledelse og generelt god kostnadskontroll. I tillegg hjelper tiltakspakken fra regjeringen oss noe, svarer Amalie Kivijärvi.

Millionoverskudd for Skyland

Hun forteller at de før korona kunne ha 150 personer inne i parken samtidig. Nå er grensen 80.

– Jo lenger vi må kjøre med redusert kapasitet, desto mer vil det spise av den bufferen vi har klart å bygge opp etter at vi tok over for rundt ett år siden. Så jeg håper og tror at vi snart kan være tilbake i en normalsituasjon. Uansett tror jeg det er et marked for trampolineparker også fremtiden. Barn og ungdom liker å hoppe og bevege seg. Den interessen vil alltid ligge der latent, mener Kivijärvi.

Også på Jærhagen på Klepp finnes det en trampolinepark. Selskapet Skyland Jærhagen AS eies 100 prosent av sørlendingen Jørgen Pettersen. Han har også to trampolineparker i Kristiansand og Arendal. 2019-regnskapet for Skyland på Jæren viser en omsetning på 5,8 millioner kroner med et resultat før skatt på 1,3 millioner kroner.

2019-tallene til Rush-parkene Rush Forus: 19 millioner i omsetning, 2,8 millioner i res. før skatt.

Rush Oslo: 27,7 millioner i omsetning, 9,5 millioner i res. før skatt.

Rush Bergen: 16 millioner i omsetning, minus 1,4 millioner i res. før skatt.

Rush Hamar: 5,9 millioner i omsetning, 1,2 millioner i res. før skatt.

Rush Trondheim: 16,5 millioner i omsetning, 5,2 millioner i res. før skatt.

Rush Drammen: 16 millioner i omsetning, 3,4 millioner i res. før skatt.

Rush Haugesund: Åpnet tidligere i år. Vis mer vg-expand-down

Her kan du lese mer om Jærhagen Forus Stavanger