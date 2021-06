Økokrim etterforsker John Carew for grov skatteunndragelse

Økokrim har startet etterforskning av John Carew for grov skatteunndragelse etter anmeldelse fra Skatteetaten.

ETTERFORSKES: Skuespiller og tidligere fotballspiller John Carew etterforskes av Økokrim. Vis mer byoutline Tore Meek / NTB

Carew mistenkes for å ha gitt uriktige opplysninger i sin skattemelding ved at det ikke er opplyst om inntekt og formue i utlandet, ifølge Økokrim. Han mistenkes også for å ha gitt uriktige opplysninger om sin inntekt og formue i Norge.

– Dersom du er i Norge mer enn 183 dager i året, så anses du som bosatt i Norge. Alle som er bosatt i Norge skal opplyse om all sin inntekt og formue i skattemeldingen og betale skatt av dette, sier påtaleansvarlig i saken, førsteadvokat Marianne Bender.

Bender sier til E24 at hun ikke kan gå inn på hvor lenge Økokrim har jobbet med saken. Hun vil heller ikke gå inn på om det er foretatt noen avhør i saken. Ingen er pågrepet i saken, opplyser Økokrim.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Ransaket adresser

Onsdag er det foretatt flere ransakelser etter at Oslo tingrett ga Økokrim medhold i at det var skjellig grunn til å mistenke Carew for skatteunndragelse.

– Det vi kan si er at vi i dag har ransaket på flere adresser, og at vi nå skal bruke tiden på å finne ut om det er begått en skatteunndragelse eller ikke, sier hun.

John Carew har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser. Carews advokat Amund Noss sier til VG/E24 at han ikke har noen umiddelbar kommentar til Økokrims etterforskning.

Skatteetaten opplyser at de ikke ønsker å kommentere enkeltsaker.

– Skatteetaten kan generelt ikke kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten. Vi viser til Økokrim for eventuelle kommentarer, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten til E24.

Carews mangeårige agent og forretningspartner Per A. Flod sier til Dagens Næringsliv at han er overrasket over etterforskningen.

– Dette er veldig overraskende. John Carew har oppgitt alt han har tjent og har av formue, og har betalt skatten sin i Storbritannia, sier han til avisen.

Tok Carew til retten

I februar tok Skatteetaten Carew til retten etter en strid om betaling av skatt, og om denne skal betales til Storbritannia eller Norge, skrev DN. Skatteetaten søkte i den sammenheng retten om å få ta arrest i Carews eiendeler i Norge.

Partene inngikk forlik før saken kom opp for domstolen.

Den norske skuespilleren og tidligere fotballspilleren avsluttet karrieren i den engelske klubben West Ham i mai 2012. Han bygget etter hvert en ny karriere som skuespiller, og dukket blant annet opp på TV-skjermen i NRK-serien Heimebane. Tidligere i mai ble det kjent at han blir den nye «Benny» i Olsenbanden-filmene.

Etter at han la opp fotballkarrieren har Carew investert formuen i blant annet eiendommer. I 2019 var han oppført med en formue på 32 millioner kroner, og null i inntekt.

Har tjent millioner på eiendom

John Carew har kjøpt – og solgt – en rekke eiendommer i både Norge og utlandet gjennom de senere årene, og har kommet innkassere millionfortjeneste mens han har bygget opp sin eiendomsportefølje.

Allerede i 2011 eide han Oslo-leiligheter for 110 millioner kroner, viste en VG-gjennomgang da.

I 2017 kjøpte han to luksusleiligheter på Sørenga for om lag 20 millioner kroner hver.

Den ene var en 132 kvadratmeter stor toppleilighet som Carew solgte videre i juni i fjor for 29,3 millioner.

Året før solgte Carew en luksusleilighet i Biscayne Bay i Miami for nær 15 millioner kroner etter datidens kurs.

Carew eier 98,5 prosent av aksjene i John Carew AS, som i 2019 stod oppført med 17.744.000 kroner i egenkapital.