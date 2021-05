Ketil Solvik-Olsen blir sjef i Seabrokers-selskap

Ketil Solvik-Olsen blir daglig leder i Seabrokers Fundamentering. Frp-toppen kommer fra jobben som forretningsutvikler for Seabrokers. I tillegg har han vært rådgiver i Mobility Forus.

For mindre enn 10 minutter siden

Nå rigger selskapet seg for videre vekst, og skal styrke laget i alle ledd, heter det i en pressemelding fredag ettermiddag.

Seabrokers Group Seabrokers Group leverer tjenester innen skipsmegling, eiendomsutvikling, drift av eiendom, fundamentering, havnekraner, havovervåking og sikker løfthåndtering. Hovedkontor er Seabrokers House på Forus i Stavanger. Herfra administreres alle norske selskap unntatt Sea Surveillance som har kontoret sitt i Bergen. Seabrokers har meglerkontorer i Stavanger, Aberdeen og Rio de Janeiro. Kilde: Seabrokers

Seabrokers Fundamentering, som er et selskap i Seabrokers Group, har vært ledet av Svein Kverme og Sigurdur Andri. Siden 2008 har Kverme bygget opp bedriften fra å være et lite fundamenteringsselskap til i dag å være et landsdekkende selskap med 80 ansatte og en omsetning på ca 400 millioner kroner, skriver selskapet i meldingen.

Nå tar Ketil Solvik-Olsen tar over rollen som daglig leder for Seabrokers Fundamentering. Svein Kverme, og Sigurdur Andri leder henholdsvis avdeling øst og vest.

Ketil Solvik-Olsen har det siste året jobbet som forretningsutvikler for Seabrokers, samt vært rådgiver i Mobility Forus. Han har lang bakgrunn fra storting og regjering, og har tidligere jobbet i rederi, bilbransjen og luftfart.

Ketil Solvik-Olsen er Fremskrittspartiets 1. nestleder.

Til Aftenbladet fortalte Solvik Olsen tidligere i år at han er klar for comeback på Stortinget i 2025. Han tar gjerne over Frp på sikt, men det ble umulig nå.