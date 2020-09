Netthandeleksplosjon for Posten

10. september 2020 07:39

Posten melder om en svært kraftig netthandelsøkning i alle norske fylker. I andre kvartal 2020 var økningen på landsbasis over 60 prosent målt mot samme periode i fjor.

– Veksten har vært formidabel for alle typer netthandelspakker. Det er ingen tvil om at coronasituasjonen har vært en utløsende faktor. Vi hadde sett for oss en jevn økning, men vi er nå på et nivå som vi trodde vi skulle være på om to til tre år, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten i en melding.

Posten skriver at Pettersen har tro på at antallet pakker vil stabilisere seg på dette høye nivået også når situasjonen i samfunnet har normalisert seg.

– Ikke minst tror vi at netthandelskundene ser fordelene med mange nye tjenester Posten nå leverer, som hjemlevering hvor pakkene legges i postkassen eller på annet avtalt sted, eller leveres på døren. Dette er i løpet av kort tid blitt nye vaner måter å få levert netthandelspakker på, sier han.

I Oslo var økningen størst, med 86 prosent. På den andre siden vokste netthandelen 52 prosent i Troms og Finnmark og Nordland, mens Svalbard økte 16 prosent.

– Når økningen er størst i Oslo, kan det ha sammenheng med at det har vært mest koronasmitte i hovedstaden. Det kan ha ført til at innbyggerne her har vært ekstra opptatt av å finne nye, smittevernvennlige leveringsmåter.

