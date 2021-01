Regjeringen stopper pendlere på grensen: – Dramatiske konsekvenser for byggenæringen

Byggenæringens landsforening anslår at 30.000 pendlere fra Sverige rammes når regjeringen stenger grensen natt til fredag.

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, tror problemene vil melde seg raskt når regjeringen stenger for pendlere fra Sverige.

– Dette vil få umiddelbare konsekvenser, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), til E24.

Byggenæringen har rundt 350.000 sysselsatte. Av disse kommer cirka 75.000 fra utlandet.

– Vi har 30.000 som dagpendler og ukependler fra Sverige. De tar gjerne direkte del i produksjon, sier Sandnes.

Arbeidere som pendler regelmessig over grensen til Sverige eller Finland har tidligere vært unntatt en rekke restriksjoner, ifølge covid-19-forskriften § 6b.

– Når regjeringen fjerner det unntaket vil det ha ganske dramatiske konsekvenser. Dette vil gå utover fremdrift og vil kreve fristforlengelser, sier Sandnes.

Byggenæringens landsforening mener derfor det er behov for å få kompensasjonsordninger for å dekke situasjonen som har oppstått på grunn av regjeringens grensestenging.

– Problemet vil melde seg fort, sier Sandnes.

Byggingen stopper opp

– Vi blir definitivt påvirket av dette, sier Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i Obos.

Han opplyser om at det er mange utenlandske borgere som jobber på Obos-prosjekter.

Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i Obos

– Vi en god del tømrere som bor i Sverige og jobber i Norge. Stengingen av grensen kommer til å bety mye, sier Pettersen.

Obos har investert milliardbeløp under coronakrisen og lempet på krav til prosjekter for å holde hjulene i gang, ifølge selskapet selv. Det har ført til mer bygging til tross for økonomisk krise.

– Det stopper opp nå. Alle våre folk som bor i Sverige får nå kun være her ut uken, forklarer Pettersen.

Kan bli verre

Veidekke utfører flere entreprenør- og byggjobber blant annet på Østlandet.

– Vi har pendlere fra Sverige, og vi blir påvirket litt nå med en gang, sier Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke.

Samtidig kan situasjonen forverre seg hvis grensene holder stengt i lengre tid.

– Hvis dette er i to uker, skal vi klare å stå i det ganske greit. Blir det lengre, så kan det bli verre, sier Dieset.

Veidekke holder seg likevel forsiktig optimistisk.

– Vi klarte fint en nedstenging i vår og håper vi skal klare det fint nå også, sier Dieset.

