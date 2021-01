Strammer inn innreisereglene: – Betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme inn til Norge

Regjeringen forbyr alle «unødvendige reiser» til Norge.

– Regjeringen har besluttet svært strenge regler for innreise, sier statsminister Erna Solberg onsdag kveld.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, fortsetter hun.

Samfunnskritisk personell er unntatt de nye reglene. Dette omfatter blant annet transportarbeidere, helsepersonell og personer som skal ha samvær med barn.

– Dette betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme til Norge, opplyser statsministeren.

Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til fredag, og skal vurderes på nytt om to uker, men statsministeren mener det kan være at tiltaket vil vare utover to uker.

Dette er de strengeste innreisereglene siden 12. mars.

– Norge har en lavere andel av befolkningen som er smittet enn i mange andre land, og derfor er det viktig at vi har noen av de strengeste innreisereglene i Europa, sier Solberg på pressekonferansen.

– Vil få store konsekvenser

Innstrammingene kommer på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Solberg tror spredningen av det muterte viruset er stor i mange land som har reisende som kommer til Norge.

– Vi må begrense antallet tilreisende til Norge så mye som vi kan for en begrenset periode. Jeg forstår at dette vil få store konsekvenser for mange mennesker, men dette er nødvendig for å begrense risikoen for importsmitte, sier statsminister Erna Solberg.

Hun sier regjeringen har hatt møter med arbeidsgiverorganisasjoner gjennom dagen for å forstå konsekvensene av innstrammingen.

