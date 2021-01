Tredoblet pengestøtten til norske gründere i fjor

Tre ganger så mange oppstartsbedrifter fikk støtte fra Innovasjon Norge i 2020 sammenlignet med året før.

GA BORT MER: Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. Selv om flere nye bedrifter slet i fjor var det mer hjelp å få fra det statlige selskapet han leder.

I kriseåret 2020 søkte rundt 3.000 om offentlig pengehjelp for sine nyoppstartede bedrifter.

Nye tall fra Innovasjon Norge viser at det statlige selskapet ga tre ganger så mye støtte til gründerbedrifter i fjor enn året før.

Tilskudd til oppstart: 600 millioner kroner

Oppstartslån: over 700 millioner kroner

Tilskuddene har gått til mer enn 1.200 prosjekter, som nesten er en dobling fra 2019. For lån ble både det totale beløpet og antallet tredoblet.

– Det viser jo at krisepakkene fra regjeringen har hjulpet, sier næringsminister Iselin Nybø til E24.

– Nå er det mye fokus på de etablerte bedriftene, men dette er også viktig. Dette er jo de nye jobbene, og det vi skal leve av fremover, fortsetter hun.

Samme kriterier som før

Håkon Haugli er administrerende direktør i Innovasjon Norge, som fikk doblet rammene sine fra 7 til 14 milliarder kroner.

Han understreker at krisepengene fra regjeringen var det som gjorde at de hadde mer å tilby gründere i fjor.

– Når bevilgningene brukes opp selv ved en så kraftig økning i rammene, er det et tegn på at det ikke mangler gode gründerprosjekter her i landet, for vi har hatt de samme kriteriene i 2020 som tidligere, sier han.

Innovasjon Norge i fjor Regjeringen satte av milliardbeløp for å hjelpe næringslivet med ulike tiltak i løpet av 2020.

Samlet kunne bedriftene søke om 14 milliarder kroner via Innovasjon Norge.

Dette er dobbelt så mye som den ordinære rammen, ifølge selskapet.

I GANG: Her er noen av gründerne bak Glede. Markus Halvorsen (med briller, øverst) viser stolt frem den appbaserte gavetjenesten som oppstartsselskapet lanserer i stadig flere norske byer.

Glede om støtten: – Helt utslagsgivende

En av dem som satset da krisen kom er Markus Halvorsen (27). Sammen med et par kompiser startet han opp Glede Norway AS i april 2020.

Da de fikk tilskuddet sitt sikret bedriften seg 1,25 millioner kroner. Og så kapital fra private investorer, blant andre Tise-grunnlegger Eirik Rime

Nå er det fire heltidsansatte og to som jobber deltid for selskapet. Halvorsen tviler på at Glede kunne kommet i gang uten den statlige oppstartsstøtten.

– Innovasjon Norge har jo bidratt til å skape arbeidsplasser med disse pengene. De er helt utslagsgivende i mine øyne, sier Halvorsen til E24.

Glede har utviklet en appbasert løsning som knytter kunder og butikker sammen. Via appen kan man for eksempel kjøpe en gave fra en kafé, før mottageren deretter kan hente det på kafeen.

Selskapet har alliert seg med 35 bedrifter, hovedsakelig i Oslo og Trondheim. Nå som det er varierende smitte og tiltak i norske byer er det stadig utfordringer for den unge bedriften.

– Vi tar ikke ut mye lønn, men har skapt fire fulltidsplasser og to deltids. På sikt vil vi jo klare oss selv, sier den 27 år gamle gründeren.

Todeling etter corona

Haugli tror at gründerne har hatt et større behov for risikoavlastning fordi privat kapital ble mindre tilgjengelig i starten av pandemien.

– Men krisesituasjonen har både forsterket gode ideer, og frembrakt nye, sier han til E24.

Det har nemlig vært en god vekst for dem som satset på det markedet etterspurte i 2020. Eksempelvis coronarelaterte produkter som håndsprit og munnbind, i tillegg til digitale løsninger.

– IKT-sektoren har hatt et kraftig løft. Generelt har bedrifter som slutter på «tek» (teknologi) gjort det godt, sier Haugli.

I tillegg fikk en rekke grønne oppstartsselskaper og nye aktører i helsemarkeder en positiv utvikling i fjor.

Mer der det kom fra

Innovasjon Norge-sjefen forklarer at «støttekassen» deres er populær også i starten av 2021.

– Vi opplever fortsatt stor pågang. Nå er vi tidlig på året og dette tror jeg vil avhenge av smittesituasjonen, sier han.

2020 var et år med stadig nye strakstiltak for næringslivet med påfølgende krisepakker. Hvordan dette året blir, er utvilsomt uklart.

Nyskaping etter kriser

– Vi har gode og sjenerøse ordninger i bunn i Innovasjon Norge. Så la vi på betydelige midler i fjor som en krisepakke. I 2021 har vi fortsatt de samme ordningene, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Nå startet dette nye året med tilbakeslag som utbrudd av nye virusmutasjoner og trolig også forsinkelse i vaksineringen. Har du noe å betrygge gründerne som nå sitter på gjerdet med?

– Hver gründer er i en sårbar situasjon nesten når som helst, men så ser vi også at krise skaper innovasjon. Du får en annen dynamikk når vi står i sånne tider som dette, og folk tenker nok nytt.

Også Glede-gründer Halvorsen ser muligheter i krisetid.

– Det er i kriser store selskaper kommer frem. Å få den lille dytten i starten er avgjørende, og noe vi ser i alt fra dotcom- til finanskrisen. Etter disse kom det selskaper som Uber, Facebook og Airbnb. Det samme tror jeg kan skje nå, sier han.

Fredag slapp regjeringen sin nyeste krisepakke, inkludert et forslag om å øke innovasjonsstøtten til små og mellomstore vekstbedrifter med 500 millioner kroner.

NY BØR: Gjennom 2020 la statsråd Iselin Nybø frem krisepakker for næringslivet. Fredag kom regjeringen med en pakke til, som skal lette nye byrder for bedriftene.