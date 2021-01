Butikkjeder ut mot kjøpesenter-nekt: – Vanskelig å forstå

Jernia taper over én million om dagen, mens omsetningsfallet hos Kremmerhusets interiørbutikker er på opp mot 25 prosent. Fallet treffer også eierne av kjøpesentrene.

NEDSTENGT: Kunder kom til stengte dører hos Steen & Strøm i Oslo. Vis mer byoutline Mattis Sandblad

Publisert: Publisert: I går 21:24

Regjeringens videreføring av tiltak innebærer at kjøpesentre i Oslo-regionen fortsatt må holde stengt, frem til 10. februar.

Regjeringens tiltak er rare, mener administrerende direktør i Jernia, Espen Karlsen.

Han leder butikkjeden som for tiden har over 200 ansatte i permisjon, og hvor 41 butikker har måttet stenge dørene som følge av at regjeringen i forrige uke nektet butikker i kjøpesentre å holde åpent.

– Det er rart dersom helseministeren prøver å begrense folks mobilitet ved å nekte dem å handle på sine lokale kjøpesentre. Isteden risikerer vi at folk reiser til andre kommuner, der kjøpesentrene fremdeles er åpne, sier Karlsen.

Han kjenner ikke til at kjøpesentre skal være mer utsatt for smittespredning enn frittliggende butikker.

– Vi taper over én million daglig som følge av restriksjonene, forteller Karlsen.

2020 var et godt år for Jerniakjeden, forteller Karlsen. Under julehandelen oppfordret derfor Jernia folk om å heller kjøpe gavekort på restaurant, enn å kjøpe «enda en stekepanne».

Nå har situasjonen til en viss grad snudd, idet en del av serveringsbransjen fra onsdag tillates å åpne dørene, mens Jerniabutikkene på kjøpesentrene må holde stengt.

RART: Jernia-sjef synes tiltakene er rare, og at lettelser i nabokommuner av Oslo kan føre til at folk drar ut av nedstengte områder for å shoppe. Vis mer byoutline Sindre Hopland / Sindre Hopland/E24

Les også Helsedirektoratet oppklarer etter full varehus-forvirring

Endringer i Ring 1 og ring 2-tiltakene Lørdag meldte regjeringen at deler av de strenge restriksjonene vil lettes på i Østlandskommunene rundt Oslo-regionen som har vært under tøft tiltaksregime den siste uken.

Store deler av handelsbransjen får åpne opp fra og med onsdag, men kjøpesentre og større varehus må holde stengt til tidligst 10. februar.

I endringen får treningssentre åpne opp i Ring 2-kommunene. Slik deler regjeringen inn kommunene: Ring 1: Nordre Follo, Oslo og Ås.

Ring 2: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler.

Dette gjelder fra 3. februar. Vis mer vg-expand-down

– Lever av at leietagerne har det bra

Stengte butikker gir konsekvenser også for kjøpesentereierne. Det typiske i bransjen er at leien er delt i to, butikkene betaler en omsetningsbasert leie og en fast del.

– Vi er i den situasjonen at vi lever at leietagerne har det bra. Når omsetningen hos leietagerne forsvinner så påvirker det oss i neste runde, sier administrerende direktør Lars Ove Løseth i sentergrupperingen Alti.

Han sier likevel at Alti er «heldig stilt» med den porteføljen selskapet har. Alti har 24 kjøpesentre over hele landet, men kun ett som påvirkes av videreføringen av tiltakene, på Alnabru i Oslo.

– Alna er det største senteret i porteføljen vår og har betydning, men det er kolleger av oss som har vesentlig større andel av sentrene sine i østlandsregionen.

Løseth er uenig i at enkelte kjøpesentre fortsatt må holde stengt. Han mener det beste hadde vært å holde åpent.

– Vi mener at smittevernarbeidet som er gjort på kjøpesentre, ikke bare vår kjede, men alle aktørene, er profesjonelt og godt ivaretatt. Etter mitt skjønn må det være fornuftig å holde så mange butikker og så mange kvadratmeter som mulig åpne, for å fordele kunder på flest mulige plasser.

– Samtidig forstår vi at helsemyndighetene gjør vurderinger og vi respekterer og etterfølger de. Vi har forståelse for at det går fort i svingene, sier han.

Administrerende direktør Lars Ove Løseth i sentergrupperingen Alti mener man kunne klart å holde åpent og samtidig opprettholdt smittevernregler. Vis mer byoutline Sindre Hopland

Les også Flybransjen raser mot regjeringens forskjellsbehandling: – Det er helt utrolig

Steen & Strøm: – Vanskelig å forstå

– Det er vanskelig å forstå begrunnelsen for nedstengningen, skriver Annette Lund i en e-post. Hun er administrerende direktør Promenaden Management, som står for driften av blant annet Steen & Strøm-senteret i Oslo sentrum.

Lund fremholder at «smittetrykket er meget lavt i sentrum, og det var det også gjennom hele julehandelen og frem til nedstengningen».

– Vi følger alle offentlige retningslinjer på Steen & Strøm, og det er store arealer og god plass mellom kundene. Da virker det mildt sagt merkelig at vi må stenge, mens selv små dagligvarebutikker på hjørnet med under én meter mellom reolene holder åpent, skriver hun.

Les også Regjeringen imøtekommer Norwegian: Setter av 1,5 mrd. til mulig krisestøtte

Nærmere 20.000 rammet

Ferske tall fra NHO Service og Handel viser at nærmere 20.000 ansatte i opp mot 2.000 butikker på rundt 60 kjøpesentre fikk i dag beskjed om at arbeidsplassen fortsatt vil holde stengt.

– Det er dramatisk for de det gjelder, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel til E24.

– Det er derfor svært viktig at vi får redusert arbeidsgivers periode med lønnsplikt, sier Kaltenborn.

Les også Regjeringen stopper pendlere på grensen: – Dramatiske konsekvenser for byggenæringen

Taper opp mot 25 prosent av inntektene

– Tiltakene er ulogiske, sier også interiørkjeden Kremmerhusets administrerende direktør Vebjørn Torsetnes om regjeringens nedstengning av kjøpesentrene.

Med adgangskontroll, god avstand, munnbind og sprit mener han kjøpesentrene og Kremmerhusbutikkene er gode til å opprettholde smittevernet.

Med unntak av fire butikker, er samtlige av Kremmerhusets interiørbutikker lokalisert i kjøpesentre. Av disse er 13 rammet av nedstengingen, og over 70 ansatte permittert.

– Vi taper 20–25 prosent av omsetningen nå, sier han.

Ved hjelp av vareutkjøring og nettbutikk forsøker butikkene å demme opp for tapene nedstengingen fører med seg, men Torsetnes frykter for konsekvensene dersom nedstengingen blir langvarig.

– Full tillit

Ketil Wold, driftsdirektør Steen & Strøm-gruppen (som ikke er tilknyttet Steen & Strøm-senteret i Oslo, journ.anm.), sier at kjøpesenterselskapet har stor respekt for beslutningene som blir tatt av regjeringen og kommunene.

I regionen hvor nedstenging av kjøpesentre er forlenget, har konsernet kjøpesenteret Oslo City og et senter i Lørenskog.

– Jeg har full tillit til at beslutningene de tar og at grunnlaget de tar beslutningene på er gjort med god kvalitet. Det forsøker vi å forholde oss til på beste måte på våre kjøpesentre.

– Så er det sånn at det er en vanskelig situasjon for alle, men vi forsøker å legge til rette så godt vi kan. Det gjør også alle butikkene på våre kjøpesentre.