Medietilsynet: Discovery bryter reklameforbud mot pengespill

Både Medietilsynet og Lotteritilsynet mener at Discovery har «omfattende markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge» på flere av sine TV-kanaler. Men Discovery mener forbudet strider mot EØS-retten.

For mindre enn 2 timer siden

Fra første januar i år kunne Medietilsynet pålegge norske tv-distributører å stoppe pengespillreklamer på TV. Rett etter nyttår startet Medietilsynet tilsyn med NENT, som blant annet eier TV 3, og Discovery, som står bak blant annet TV Norge. De har hentet inn 42 opptak på over 90 timer fra kanalene, skriver de i en pressemelding.

Lotteritilsynet vurdert opptakene opp mot pengespillregelverket, og funnet reklame for spillselskapene Unibet, Betsson, NordicBet og Betsafe på Discoverys kanaler Fem, Max, Vox og Eurosport Norge, men ingen hos NENT sine kanaler, skriver Medietilsynet.

– Dette er klare og alvorlige brudd på markedsføringsforbudet i pengespillregelverket, og vi har anbefalt medietilsynet å sette i verk tiltak etter kringkastingsloven for å stanse den ulovlige reklamen, sier Atle Hamar, direktør i Lotteritilsynet i pressemeldingen.

– Det er ingen overraskelse at Lotteritilsynet mener at disse reklamene er i strid med det norske regelverket knyttet til pengespill, svarer Espen Skoland i en e-post.

– Venter på en avgjørelse fra lagmannsretten

Videre viser han til at reklamene er en del av sendingene deres som er sendt fra andre EØS-land hvor denne typen reklame er lov.

– Vi forholder oss til EØS-regelverket, herunder senderlandsprinsippet. Lotteritilsynets vurdering endrer ikke dette, skriver han.

Discovery stevnet staten for retten i fjor, i forbindelse med reklameforbudet, fordi de mener det er i strid med EØS-retten. Oslo tingrett avviste saken i januar, men Discovery anket avgjørelsen, ifølge Kampanje.

– Vi venter nå på en avgjørelse fra lagmannsretten på hvorvidt saken vår kan fremmes før vedtaket forelegger, og vi ser frem til at norske domstoler vil gjøre en grundig og god vurdering av hovedspørsmålet når den tid kommer, skriver Skoland til E24.

Vurderer pålegg om å fjerne reklame

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, sier at de nå vurderer om det er grunnlag for å gi pålegg om å fjerne reklame for pengespill til norske TV-distributører.

– Vi ser på flere muligheter, både avtalemessige løsninger og tekniske muligheter, for å stanse markedsføringen, sier hun videre.

Andreas Veggeland, kommunikasjonsansvarlig i Altibox har tidligere sagt til E24 at de ikke har noen praktisk mulighet til å sladde TV-sendinger. Bransjeorganisasjonen Kabel Norge pekte samtidig på at det er TV-selskapene og ikke distributører, som Altibox, Telia og Telenor, som har det redaksjonelle ansvaret.

29. april 2021 11:06