Aker Solutions vil gå til politiet med «fabrikkerte» meldinger om Malaysia-sak

Aker Solutions avviser påstander om påvirkning av det malaysiske rettssystemet i en tvist med en tidligere ansatt. Selskapet mener anklagene er basert på falsk grunnlag og vil politianmelde saken.

HARDE ANKLAGER: Aker Solutions-sjef Kjetel Digre ved en tidligere anledning. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum, NTB.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Aker Solutions er midt i en juridisk kamp mot en tidligere ansatt i Malaysia, en sak som har vokst med alvorlige anklager om påvirkning av rettsvesenet og om fabrikkerte tekstmeldinger.

Nettstedet Sarawak Report publiserte sist helg det som angivelig skal være tekstmeldinger mellom Aker Solutions og motparten.

Der antydes det at selskapet er involvert i upassende påvirkning av rettsprosessen, noe Aker Solutions avviser.

På tampen av fjoråret ble det kjent at Aker Solutions er saksøkt av en tidligere juridisk direktør som mener selskapet har forsøkt å hindre henne i å bistå i en granskning.

Dette svarer Aker Solutions

Aker Solutions kjenner til publiseringen på nettsiden som selskapet sier viser til en «personalsak» mellom Aker Solutions og en oppsagt ansatt i Malaysia.

– Nettsiden inkluderer skjermbilder av angivelige tekstmeldinger på telefon som ser ut til å være fabrikkerte, skriver Aker Solutions i en uttalelse sendt til E24 via e-post fra presseansvarlig Torbjørn S. Andersen.

– Aker Solutions har ingen kjennskap til anklagene på nettsiden eller de angivelige tekstmeldingene. Aker Solutions vil melde det som ser ut til å være fabrikkerte tekstmeldinger til politimyndighetene. Selskapet avviser på det sterkeste antydningen om involvering i upassende inngrep i juridiske prosesser, står det i uttalelsen.

Advokatforening reagerer

Motparten i rettsprosessen har sagt til malaysisk politi at vedkommende ikke er kilden til de angivelige meldingene publisert av Sarawak Report, viser et dokument E24 har sett som også er omtalt av The Edge Markets.

– Jeg sender ut dette for å melde at jeg ikke er involvert i publisering eller formidling av nyhetsrapportering eller oppfølgere overhodet. Jeg har heller ikke gjort noen intervjuer eller blitt kontaktet av nyhetsportalen for å snakke eller kommentere saken, skriver den eks-ansatte i dokumentet.

E24 har sendt spørsmål via e-post til den tidligere ansattes advokat, Balan Nair Thamodaran, men har foreløpig ikke fått svar.

Sarawak Report viser til to advokater Aker Solutions skal ha brukt i forbindelse med rettsprosessen, men E24 har ikke fått svar fra Aker Solutions på spørsmål om det kan bekrefte at selskapet er eller har vært på advokatenes kundelister.

Saken har fått Malaysian Bar, en advokatforening i landet, til å reagere. I en melding skriver advokatforeningen at den ikke tolerer skruppelløs oppførsel fra advokater.

– Malaysian Bar er dypt bekymret over nyheten om at en politianmeldelse er sendt inn av «Chief Justice Office» (kontoret til høyesterettsjustitiarius, journ.anm.) mot minst en advokat for angivelig å ha ført rettsvesenet i vanry, noe som tyder på at avgjørelser gjort av rettsvesenet kan påvirkes, skriver advokatforeningen.

Aker Solutions’ virksomhet i Malaysia Malaysia er Aker Solutions’ base for det asiatiske markedet.

Selskapet har vært til stede i landet i 30 år og virksomheten har bistått med ulike typer leveranser til både norsk sokkel, Asia og andre internasjonale kontrakter.

Har både verft og ingeniøravdelinger i landet, og det er sammen med Norge og Brasil stedet der det produseres subsea-utstyr i konsernet.

Virksomheten i Malaysia sto for 1,6 av den totale omsetningen på 29,4 milliarder i fjor, noe som gjør virksomheten til den nest største etter den norske. Vis mer vg-expand-down

Malaysia-bråk

Tidligere denne måneden ble det kjent at en direktør i Aker Solutions er siktet i Malaysia. Før det hadde direktøren vært i avhør hos myndighetene i landet. Sarawak Report har også publisert angivelige tekstmeldinger med anklager mot Aker Solutions knyttet til denne delen av saken.

I desember i fjor skrev Reuters at malaysiske myndigheter angivelig var i gang med å undersøke virksomheten til Aker Solutions i landet.

Da ble det påstått at selskapet «skal ha gitt uriktige opplysninger angående eierskapet til et av sine lokale datterselskaper».

Aker Solutions har sagt at de er trygge på at selskapet oppfyller alle relevante krav for selskapsstrukturen i Malaysia.