SAS gjør ingen endringer i rutetilbudet foreløpig

Mens mange land stanser flyginger fra Storbritannia på grunn av en ny virusvariant, flyr SAS som normalt inntil videre.

SAS opplyser at de følger vurderingene til de enkelte lands myndigheter, slik de har gjort gjennom hele coronakrisen.

– Enn så lenge har ingen av de skandinaviske landene stengt. Vi følger situasjonen tett og gjør løpende vurderinger, sier pressekontakt Camilla Runberg i SAS til E24.

Dermed vil SAS ikke ta grep på rutene til Norge, hvis nabolandene innfører innreiseforbud fra Storbritannia eller dersom EU innfører felles begresninger.

Det er de vanlige billettvilkårene som gjelder dersom reisende ikke ønsker å fly til eller fra Storbritannia med SAS nå, opplyser informasjonssjef John Eckhoff i SAS til Dagens Næringsliv, som omtalte saken først.

Det er, i følge Oslo Lufthavns oversikt, planlagt 17 ankomster fra London. Åtte av disse med British Airways, seks med SAS og tre med Ryanair før nyttår.

Ryanair opplyser til E24 at de vil ta kontakt med alle deres kunder som er påvirket av EUs innreiseforbud og vil tilby disse refunderinger eller flybytter. Flyselskapet vil fortsette å fly mellom Storbritannia og steder hvor de får lov å fortsette å fly, men vil tilby kunder ombooking før jul.

– Hvis passasjerer ikke ønsker å reise de kommende fem dagene før jul, vil Ryanair booke dem om gratis på flyvinger frem til 15. mars, skriver selskapet i en e-post til E24

British Airways har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser.

Flere EU-land har innstilt flygninger

Tyskland, Frankrike, Sverige, Belgia, Nederland og Italia har allerede innstilt alle fly fra Storbritannia på grunn av en ny coronavariant. Flere land vurderer lignende grep, blant dem er Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til Aftenposten.

Helseminister Bent Høie sier at det er viktig at vi handler raskt for prøve å unngå at denne virusvarianten spres videre innenlands her i Norge.

– Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, sier Høie i en melding.

Nedstenginger

I Storbritannia er det funnet over 1.000 tilfeller av den nye varianten av coronaviruset, som kan være opp til 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, men trolig ikke mer dødelig.

Etter flere møter i regjeringen fredag kveld og lørdag kunngjorde Storbritannias statsminister Boris Johnson nye smitteverntiltak i London i regionen Sørøst-England. Det betyr i praksis så godt som full nedstengning.

Storbritannias helseminister Matt Hancock har opplyst at den nye virusvarianten har kommet ut av kontroll. Han ber alle som befinner seg i de rammede områdene, om å oppføre seg som om de har viruset.

– Det kommer til å bli veldig vanskelig å holde situasjonen under kontroll til massevaksinasjonen er i gang, sa helseministeren i et intervju med Sky News søndag.

De nye tiltakene innebærer blant annet stenging av alle butikker og forretninger som ikke er helt nødvendige, og krav om at folk må holde seg hjemme.

Statsminister Boris Johnson understrekte lørdag at millioner nå må kansellere juleplanene sine.

Høie vurderer tiltak

I Danmark er det funnet ni tilfeller av den nye varianten, og i Nederland ett. Danmark har foreløpig ikke vedtatt reiserestriksjoner overfor Storbritannia.

Norske helsemyndigheter vurderer nå ytterligere innstramminger for å unngå at den nye virusvarianten i Storbritannia sprer seg i Norge.

– Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dager etterlever karantenereglene. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, legger han til.