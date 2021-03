Økonomer tror på rentehopp etter kraftig boligprisvekst

– Norges Bank begynner nok å bli litt bekymret nå, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder neste rentemøte 18. mars. Da må han ta stilling til den kraftige boligprisveksten som den rekordlave styringsrenten har vært med på å skape.

– Prisøkningen var nok en gang enda større enn det Norges Bank hadde regnet med. De begynner nok å bli litt bekymret for virkningen av de lave rentene, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets på telefon med E24.

Onsdag formiddag kom boligtallene for Norge i februar. Der ble fasit 2,0 prosent - en uvanlig sterk februar-utvikling, ifølge Eiendom Norge.

Det vil nok bidra til å motivere Norges Bank til at renten om ikke altfor lenge skal opp, mener Olsen.

Les også Frykter Oslo-kjøpere går på en smell: – Før eller siden vil vi få en korreksjon

Tror den skal opp før desember

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets trodde før dagens boligtall allerede at Norges Bank kom til å sette renten opp i desember i år på grunn av positive vaksinenyheter på nyåret.

Etter tallene er hun mer sikker på at renten kommer til å bli satt opp i år.

– Hvis boligprisveksten fortsetter i dette tempoet er det en risiko for at renteøkningen kan komme fortere enn desember, sier Haugland.

Hun tror styringsrenten skal opp ett prosentpoeng i løpet av neste år, og det er fortsatt et lavere rentenivå enn før coronapandemien.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Vis mer byoutline Berit Roald / NTB

Bekymret for gjeldsvekst

Haugland tror Norges Bank bekymrer seg for gjeldsveksten blant befolkningen som følger med høyere boligpriser. Det kan skape skarpere økonomiske nedturer hvis nye sjokk treffer økonomien.

– Jo mer boligprisene rykker oppover, jo mer sårbar blir økonomien med tanke på et fremtidig tilbakeslag, sier sjeføkonomen.

Hun mener at selv om boligprisene utgjør en bekymring, er det viktigste for Norges Bank at økonomien blir friskmeldt og at samfunnet kommer mer tilbake til normalen.

Les også Flytter fra Oslo til Fredrikstad: Ga nesten to millioner kroner over prisantydning

Kan endre rentebanen

Norges Bank har sagt at første renteøkning ikke kommer før i 2022, men Nordea og flere andre meglerhus tror sentralbanksjef Øystein Olsen jekker opp styringsrenten før den tid.

– Vaksiner og masse annen informasjon trekker i den retningen. Oljeprisen henter seg inn, lønnsveksten ser ut til å bli høyere og kronekursen holder seg svak. Boligprishoppet kommer på toppen av dette, sier Olsen.

Olsen og kollega Dane Cekov har laget en beregning (teknisk rentebane) basert på hvordan Norges Bank historisk har reagert på nyhetene som har kommet. Den indikerer ifølge Nordea-økonomene en sjeldent kraftig oppjustering av renteprognosene fra Norges Bank.

Olsen påpeker i et notat at markedets forventninger har steget i det siste, lange fastrenter har kommet en god del opp, men markedet har langt fra priset inn en oppjustering som dette.

«Vi tror derfor Norges Bank nok en gang kan komme til å overraske markedet på oppsiden den 18. mars», skriver Olsen i notatet.

Les også Unge på boligjakt: – Ikke så gøy å være kjøper nå

Publisert: Publisert: 3. mars 2021 11:55 Oppdatert: 3. mars 2021 12:13