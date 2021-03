«Facebook-svindel» rammer norsk gründer-suksess: – Hinsides bullshit

Gründerselskapet Amok Equipment fortviler over at ukjente aktører later som de selger den norskutviklede hengekøyen til sterk rabatt på Facebook, uten at varen dukker opp.

FRUSTRERTE GRÜNDERE: Midt i salgssuksessen tvinges hengekøyeprodusenten Amok Equipment til å bruke tid på stadig flere svindlere som gjennom falske Facebook-annonser later som de selger produktene deres på tilbud. Steinar Bukve Witsø (t.h.), Jonas Haug og Didrik Abrahamsen (t.v.).

Amok Equipment har designet en flat hengekøye som de siste årene har blitt svært populær blant friluftsfolk.

Hengekøyen som er i premiumsegmentet og relativt dyr i forhold til andre hengekøyer i markedet blir annonsert til sterke rabatter på Facebook og Instagram gjennom tilsynelatende tradisjonelle nettbutikker. Haken er at tusenvis av kunder som tror de kjøper hengekøyen til knallpris ender opp med å få lite eller ingenting.

– Vi fikk mellom 100–200 henvendelser om dagen en hel måned i strekk tilbake i august 2018. Etter det har det vært et jevnt sig på våren og høsten, sier Didrik Abrahamsen i Amok Equipment.

– Enten så får de som kjøper produktene ingenting, eller så har også noen fått tradisjonelle bananhengekøyer som man kan kjøpe til noen få dollar, forklarer Abrahamsen.

Amok vet ikke hvem som står bak, men mistenker at det stammer fra Kina, da tilknyttede Paypal-kontoer kan spores dit og sidene opereres ofte fra kinesiske nettbutikkplattformer.

– Det er så hinsides bullshit, sier en tydelig irritert gründer Jonas Haug om de flaske annonsene.

Bedriften begynte som et prosjekt på NTNUs entreprenørlinje og har blitt et gründereventyr. Hengekøyetrenden har utviklet seg over flere år, men eksploderte under coronakrisen, noe som gjorde at Amok solgte ut hele lageret og satt igjen med millioner på bunnlinjen.

Men de siste årene har gründerne brukt mye tid på å få bukt med dem som vil utnytte selskapets suksess.

VISER LOGO: Steinar Bukve Witsø beskriver engasjert hvordan han måtte overbevise Facebook om at merkevaren deres ble misbrukt i falske annonser.

– Facebook tjener penger på det

Svindlerne kopierer markedsføringen Amok selv har laget, og lager egne annonser som linker rett til en nettbutikk hvor man tilsynelatende kan kjøpe hengekøyen.

– Det begynte høsten 2018. Jeg kom på jobb etter sommerferien, og det rullet inn e-poster fra kunder fortere enn jeg klarte å svare, sier Abrahamsen.

Gründerne Haug og Steinar Bukve Witsø forteller at flere av videoene svindlerne har publisert, har blitt vist millioner av ganger.

Så langt har Amok samlet over 190 nettbutikker som gir seg ut for å selge deres utstyr. Selskapet har hovedsakelig har funnet disse nettbutikkene gjennom Facebook-annonser. E24 har fått tilgang til listen og selv sett flere av nettbutikkene og annonsene på Facebook.

– Nå begynte det igjen på fredag. Det kommer en bølge på våren og sensommeren. Vi rapporterer inn til Facebook, men det kan ta lang tid før annonsen stenges, og så popper det bare opp nye annonser kort tid etter.

SVINDEL: Slik ser en av de siste falske annonsene på Facebook som bruker Amok-varer som lokkemiddel.

Haug mener Facebook har et økonomisk incentiv for å ikke ta ned svindelannonsene.

– Facebook og Instagram tjener godt på at dette skjer, sier Witsø.

– Mange klarer ikke å se forskjell på våre annonser og disse selskapenes annonser, legger kollega Abrahamsen til.

En av utfordringene er også at Facebook ikke tar ned annonsene om man ikke kan bevise at Amok-merkevaren er brukt uten lov, noe svindlerne utnytter ved å fjerne Amoks logo fra bildene og videoene i de falske annonsene. Det gjør det svært vanskelig å få annonsene fjernet.

TOMT LAGER: Men bilde er ikke helsvart for Amok Equipment. 2020 ble et rekordår hvor selskapet også sitter igjen med millioner på bunnlinjen. De tror 2021 blir enda bedre.

Sterk vekst – uten butikksalg

I fjor solgte Amok ut varelageret og omsatte for rett under 30 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som året før.

Regnskapet er ikke helt klart, men gründerne antar å sitte igjen med et resultat på rundt seks millioner kroner etter skatt som går rett ut igjen til nye varer.

Det sterke resultatet knyttes til selskapets forretningsmodell forklarer Witsø, som går ut på at man hopper bukk over butikkene, og kun selger gjennom egen nettside, det som i bransjen kalles for DTC (direct to consumer, journ.anm.).

Amok solgte i 2017 produktene sine i flere norske og internasjonale butikker, men bestemte seg i 2018 for kun å selge gjennom egne kanaler.

– Det tok veldig mye tid og krefter å følge opp butikkene og partnere. Vi fant ut at det var veldig slitsomt og lite motiverende å selge gjennom butikker, sier Haug som mener man ikke lenger er avhengig av sportskjedene for å slå seg opp som merkevare i bransjen.

Stort problem

Men det er ikke et nytt problem at svindlere tar i bruk falske annonser på Facebook, en rekke selskaper har blitt misbrukt på plattformen, og ikke bare små selskaper som Amok.

I vinter ble Stein Erik Hagen og Fredrik Skavlan misbrukt i en falsk artikkel på Facebook, hvor Hagen «avslørte» at det var bitcoin som hadde gjort ham så rik.

– Dette er noe jeg selvfølgelig absolutt misliker, og det ser ut til at det er lite vi kan gjøre med det. Jeg forstår ikke at Facebook lar dette fortsette, sa Stein Erik Hagen i en kommentar til VG.

Andre eksempler ligner med på Amoks. Buzzfeed skrev rett før jul at den kjente motorsagprodusenten Stihl plutselig begynte å motta sinte e-poster fra kunder som hadde kjøpt motorsag av selskapet på Facebook, men som enten ikke mottok noe som helst, eller mottok en metall-lenke.

Også Stihl sier til avisen at det tok lang tid å få hjelp av Facebook til å fjerne annonsene.

FACEBOOK-TOPP: Rune Paulseth er sjef for Facebook i Norge.

Facebook: Slike annonser tærer på tilliten

På spørsmål om Facebook kjenner til problematikken Amok påpeker, skriver Facebook Norge-sjef Rune Paulseth i en e-post at de har investert mye i å styrke teknologi som kan forhindre falske annonser.

– Folk som lager denne typen av svindel, tilpasser stadig taktikken sin, for å unngå å bli fanget opp, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre verktøyene våre for å bekjempe slikt misbruk av plattformen, skriver han.

– Har dere noen form for kontroll på at personer som knyttes til svindel ikke får annonsere på et senere tidspunkt?

– Når vi finner annonser som prøver å unngå våre retningslinjer, gjør vi mer enn å bare avvise annonsen; Vi deaktiverer annonsekontoen, og fjerner muligheten for å annonsere i fremtiden. Vi bruker ulike metoder for å identifisere useriøse aktører raskere, og for å forhindre annonser som bryter retningslinjene før de publiseres, sier Facebook-toppen.

På kritikken fra Amok om at Facebook selv tjener på falske annonser, sier Paulseth at man ikke ønsker disse annonsene på plattformen.

– Ondsinnede annonser som søker å lure folk, tærer på tilliten til tjenestene våre og påfører virksomheten vår kostnader. Vi har all grunn til å fortsette å jobbe for å stoppe denne oppførselen, og vi oppfordrer folk til å rapportere annonser ved mistanke om brudd på retningslinjer.