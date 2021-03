Gjennombrudd i redningsarbeidet for å få løs gigantskipet i Suezkanalen

«Ever Given» har blokkert Suez-kanalen siden tirsdag. Hendelsen har skapt en kø på flere hundre skip. Gigantskipet er nå delvis løsnet etter at slepebåter har fått løs baugen, ifølge kanalmyndigheter.

MOT ÅPNING: Suezkanalen er et skritt nærmere å åpne etter at et av verdens største kontainerskip har stått på tvers og sperret veien for en lang rekke andre skip siden tirsdag. Vis mer byoutline KHALED ELFIQI / EPA

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den maritime tjenesteleverandøren Inchcape melder på Twitter at containerskipet «Ever Given» flyter igjen.

Inchcape skriver at det er gjennomført en vellykket redningsoperasjon, at skipet nå blir sikret og at mer informasjon kommer når vi vet mer.

Wall Street Journal skriver at skipet er delvis løst. Sjefen ved kanalmyndigheten Suez Canal Authority, Osama Rabie, sier til avisen at slepebåter har fått løs baugen på skipet.

– Dette er gode nyheter. Vi er ikke ferdig ennå, med det har beveget seg, sier Rabie til avisen.

Ifølge kanalmyndigheten vil slepebåtene fortsette å jobbe en times tid for å sikre at skipet kan begynne å bevege seg oppover kanalen.

Dette betyr at handelsruten snart kan åpne igjen, skriver WSJ, men det er ikke umiddelbart klart når skipene igjen kan passere gjennom kanalen.

Ett fat av nordsjøoljen Brent koster 63,62 dollar mandag morgen, ned 1,17 prosent siden midnatt. Oljeprisen steg kraftig etter at skipet satt seg fast i forrige uke. Ruten er spesielt viktig for dem som frakter olje.

En rekke norske skip i kø

Det 400 meter lange containerskipet satte seg fast i Suezkanalen tirsdag, etter en sandstorm med sterk vind i området.

Vanligvis seiler over femti skip daglig gjennom Suezkanalen, ifølge CNN.

Det har bygget seg opp en kø på hundrevis av frakteskip og tankere i kanalen, og noen aktører har sagt at de vurderte å seile rundt Afrika i stedet. Det vil kreve mer drivstoff og kan ta flere uker ekstra.

E24 har tidligere skrevet at 23 «norske» skip står fast i Suezkanalen.

Samtidig har det blitt rapportert at flaskehalsen i Suezkanalen forsinker handel verdt nærmere 3,4 milliarder kroner i timen for containertrafikken alene.

Ever Given drives av taiwanske Evergreen, men eierne er japanske Shoei Kisen, et datterselskap av verftsselskapet Imabari Shipbuilding.

Fredag opplyste de japanske eierne av det Panama-registrerte skipet Ever Given at de håpet å få skipet løs allerede i løpet av lørdag, ifølge blant andre BBC, Nikkei Asia og CNN.

20.000 containere

E24 omtalte tidligere hvordan frakt av flytende naturgass (LNG) og tank påvirkes positivt av hendelsen. Skipene i Suezkanalen frakter alt fra flytende olje og gass til forbruksvarer.

Selskapet Royal Boskalis Westminster bidrar til bergingen, gjennom søsterselskapet Smit Salvage. De har tidligere sagt at det kan ta dager eller uker.

– Vi forsøker å få det gjort over helgen, men da må alt gå akkurat som det skal, sa administrerende direktør Peter Berdowski i Boskalis Westminster til nederlandsk fjernsyn fredag, ifølge Reuters.

Bergingsselskapene har hatt utfordringer med å få skipet løs, etter å ha prøvd med flere taubåter samt å flytte store mengder sand, slam og mudder (mudring) rundt skipet.

Hvis skipet er for tungt til å komme løs, må man trolig flytte containere over på andre skip med kraner, skriver BBC. Ifølge Reuters vurderer Boskalis i så fall å flytte 600 containere fra baugen for å lette på vekten i håp om at skipet da kan komme løs.

Skipet kan totalt frakte rundt 20.000 containere.

Publisert: Publisert: 29. mars 2021 06:15 Oppdatert: 29. mars 2021 07:45