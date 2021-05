Norsk SpaceX-selskap har fått navn etter Musks megaprosjekt

SpaceX sniketablerte seg i Oslo med selskapet Steam Systems. Nå har selskapet fått navnet Starlink Norway etter Elon Musks megaprosjekt, som leverer bredbånd fra satellitter i verdensrommet.

SPACEX-KONTOR: Selskapet Starlink Norway AS, som er heleid av SpaceX, er registrert på forretningsadressen til advokatfirmaet Schjødt i Oslo. Vis mer byoutline Eirik Elvevold / E24

Det er lite som minner om romraketter og satellitter utenfor advokatfirmaet Schjødts kontorer i Vika i Oslo.

Men kontoret deler adresse med ett av selskapene til Elon Musks romselskap SpaceX.

Advokatfirmaet Schjødt etablerte selskapet Steam Systems AS på vegne av SpaceX i 2014. Schjødt-partner Kaare Magnus Risung var ensom styreleder og kontaktperson.

SpaceX tok formelt over eierskapet i 2018 og styreledervervet i 2020.

Nå har selskapet byttet navn til Starlink Norway AS. Navneendringen kommer frem i en kunngjøring datert 19. mars.

Starlink er navnet på SpaceX sin bredbåndstjeneste, som leverer internett fra en konstellasjon av satellitter i verdensrommet. Målet er å tilby global bredbåndsdekning fra tusenvis av satellitter.

E24 har tidligere skrevet om at SpaceX etablerte selskapet i Norge for å sikre seg radiofrekvenser til Starlink-satellittene via den offentlige etaten Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

«Selskapets formål er å drive satellittvirksomhet og alt som står i forbindelse med den forannevnte virksomheten», står det i vedtektene.

SpaceX har ikke besvart E24s henvendelser om navnebyttet. Risung i Schjødt ønsker ikke å kommentere saken.

Her kan du lese historien om den mystiske telefonen som førte til at Hæge Andersen hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand ble koordinator for SpaceX-selskapet.

GRUNNLEGGER: Elon Musk, best kjent som grunnleggeren av Tesla, startet SpaceX i 2002 og annonserte bredbåndstjenesten Starlink i 2015. Vis mer byoutline Hannibal Hanschke / Reuters

Nordmenn kan forhåndsbestille

Det er uklart hvorvidt Starlink Norway kun skal sikre radiofrekvenser eller faktisk selge bredbånd til nordmenn.

Tidligere i år ble det mulig for nordmenn å forhåndsbestille Starlink-bredbånd med et depositum på 99 dollar eller rundt 817 kroner, men det er ikke kjent når tjenesten blir tilgjengelig her til lands.

Alt man trenger for å bruke tjenesten er en satellittmottager og en ruter.

SpaceX har allerede mottatt 500.000 ordre, ifølge selskapet selv. Tusenvis av mennesker, hovedsakelig i USA, Canada og Storbritannia, har betatestet tjenesten siden i fjor.

SpaceX har også etablert egne datterselskaper i Storbritannia og Spania.

Musks selskap skyter jevnlig opp flere titalls Starlink-satellitter i slengen med sine gjenbrukbare Falcon 9-raketter.

Den siste oppskytningen fant sted lørdag, og antallet Starlink-satellitter i lav jordbane er nå oppe i over 1.600, ifølge Space.com.

Målet til Musk er å gi dekning til hele jordkloden fra tusenvis av satellitter, men fokuset er på rurale områder uten dekning fra bakkenett.

OPPSKYTNING: Starlink-satellitter sendes opp i lavjordbane. Bildet er tatt med lang eksponeringstid i Kansas i USA den 6. mai i år. Vis mer byoutline Reed Hoffmann / AP Photo

Drømmer om børs og Mars

Et annet uttalt mål er å børsnotere Starlink som et eget selskap. Musk har imidlertid sagt at kontantstrømmen må bli mer forutsigbar før det skjer, ifølge Bloomberg.

En kapitalinnhenting i februar verdsatte SpaceX, som ikke er børsnotert, til 74 milliarder dollar eller 611 milliarder kroner, ifølge CNBC.

Musk har tidligere sagt at Starlink på sikt kan generere inntekter på 30 milliarder dollar eller 248 milliarder kroner i året, og at disse inntektene vil være viktig for å finansiere en koloni på mars.

Starlink vil imidlertid møte konkurranse fra andre som satser på rombasert bredbånd, blant annet Amazons «Project Kuiper» og britiske Oneweb.

Ett mulig fortrinn kan bli et rykende ferskt sky-samarbeid med Google Cloud, der SpaceX skal installere sine bakkestasjoner i Googles datasentre.

Publisert: Publisert: 16. mai 2021 21:37 Oppdatert: 16. mai 2021 22:18