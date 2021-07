Kristoff henter millioner på børsen og investerer i hus

Norges største aktive sykkelstjerne Alexander Kristoff leverte et godt 2020 på børs. Gjennom sitt selskap tjente han 7 millioner på investeringer. Dette må han også ut med når han kjøper hus på Eiganes.

2020 var et godt år for proffsyklist Alexander Kristoff på flere måter. Det sportslige høydepunktet kom da han kunne innkassere sin fjerde ettappeseier i sykkelsirkuset Tour de France sist august.

Innkassere kunne også Stavanger-sykelisten gjøre på børs. Gjennom sitt selskap Alexander Kristoff Limited har 34-åringen i flere år tjent millioner på børs. 2020 er likevel det beste året hittil for Kristoff.

15 aksjeposter

Resultatet før skatt viser at sykkelstjernen soper med seg 7.6 millioner kroner gjennom sine investeringer. Sammenlignet med 2019 er dette en økning på rundt 50 prosent. Egenkapitalen reflekterer Kristoffs finansielle suksess. Den økte med 9 millioner i 2020 sammenlignet med 2019.

I sin portefølje finner vi blant annet Sats, Aker Offshore Wind og Nordic Nanovector. I tillegg til det har det også vært kjent at sykkelprofilen har investert i Sandnes-selskapet Desert Control.

Kristoffs selskap har 15 aksjeposter. 12 av disse er børsnoterte selskaper. Den største investeringen i et børsnotert selskap er i Kalera. I dette selskapet har Kristoff 100 242 aksjer. En aksje som for øvrig har slitt på Euronext Growth siden mars.

Tidligere har Kristoff uttalt til E24 at han har en «gamblete» aksjestrategi, men at han leser aksjeråd før han investerer.

Alexander Kristoffs aksjeportefølje ved utgangen av 2020. (Antall aksjer i parantes) Fjord Minerals AS (100) Casper Eats (375) Bikefinder AS (2 516) Skitude Holding AS (106 322) Kalera AS (100 242) Nordic Nanovector ASA (27 428) Hunter Group ASA (95 292) Aker Offshore Wind (100 726) Magseis Fairfield ASA (23 418) Salmon Evolution ASA (13 000) Sats ASA (5 393) Austevoll Seafood ASA (2 900) Aker Biomarine ASA (1 100) Aker ASA (447) Yara International ASA (1 035) Vis mer vg-expand-down

Investerer i hus

2021 er første år på ni sesonger at Kristoff ikke deltar i Tour De France. Det var istedenfor hans landsmann Vegard Stake Laengen som fylte opp den norske kvoten på Tour-laget til UAE Team Emirates. Laget forsvarer for tiden den gule trøyen til fjorårsvinner Tadej Pogacar. Det betyr at juli og august blir friere enn tidligere for proffsyklisten. Denne tiden har han brukt til å kjøpe hus.

Aftenbladet/E24 er kjent med at Kristoff skal ha kjøpt et hus på Eiganes i Stavanger for 7,3 millioner kroner. Selgeren av huset var blant annet tidligere Viking- og Sandnes Ulf-keeper Bo Andersen. 45-åringen fra Danmark har inntil nylig stått som eier av huset på Eiganes, men har nå solgt til Kristoff.

Kristoff skriver i en SMS at planen for tomannsboligen er å leie ut. Det er med andre ord ikke planlagt flytting.