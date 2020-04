Slyngstad er lei seg for manglende dømmekraft

Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad beklager at han tok privatfly hjem fra Nicolai Tangens seminar.

Sjef i Statens pensjonsfond utland - oljefondet, Yngve Slyngstad, tar selvkritikk for at han valgte å fly med Nicolai Tangens privatfly på hjemturen fra seminaret i USA i fjor høst. Vis mer Heiko Junge / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 23. april 2020 11:28

Slyngstad skriver dette i en melding til de ansatte som ble lagt ut på Oljefondets intranett onsdag, skriver VG.

– Jeg er virkelig, virkelig lei meg, skriver Slyngstad i meldingen.

Han skriver at han har sviktet organisasjonskulturen og svekket oljefondets omdømme.

Slyngstad hadde nylig kunngjort at han ville gå av som sjef for oljefondet da han deltok på seminaret «Back To University». Som Tangens gjest fikk han dekket måltider og opphold og reiste også tilbake på Tangens luksuriøse privatfly.

– Det var ikke på linje med vår beskjedne profil. Det var mangel på god dømmekraft og et klassisk eksempel på hvordan man ikke er profesjonell, på tross av alle mine år med erfaring og forsiktighet, skriver han.