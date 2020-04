Stein Erik Hagen: – Knapt noen gang tidligere har det vært viktigere å betale utbytte

Stein Erik Hagen (63) tror coronaviruset vil endre globale investeringer. Og at ditt reisemønster vil forandre seg. Han mener det er viktig at det tas ut utbytte fra hans «pengebinge» og andre selskaper som går godt.

CORONA-KOS: Stein Erik Hagen har tente lys på bordet. – Når du er hjemme stort sett hele tiden, så må du jo ha det litt koselig, sier han. Vis mer Helge Mikalsen

Han er en av Norges rikeste, med en anslått familieformue på 28 milliarder kroner, hvor Orkla-aksjene utgjør over 20 milliarder kroner.

I motsetning til eksempelvis Petter Stordalen og Olav Thon, som er kriserammet fordi hotellene står tomme og reiselivet og det meste av aktivitet har stanset opp, så sitter Hagen godt plassert som ledende eier i det ledende selskapet som produserer dagligvarer.

– Vi produserer 24 timer i døgnet for å sørge for at butikkene ikke går tomme for varer. Toro har doblet produksjonen av tørrvarer. Foreløpig ser det ut som om butikkene greier å fylle opp med typiske varer som er populære hamstringsvarer.

Han sier det er det nye handlingsmønsteret som er viktigste årsak til at Orkla trenger å produsere på høygir.

– Når alle nordmenn vender hjem til Norge, alle restauranter er stengt, og de fleste er hjemme fordi de har hjemmekontor eller er permittert, da er det ikke rart at behovet for dagligvarer øker. Ikke bare spiser veldig mange middag hjemme, men de spiser for første gang lunsj hjemme, store deler av uken, sier Hagen.

Slikt blir det omsetning – og overskudd av – som aksjonærene nyter godt av.

Utbytte, ja takk – og nei takk

Hagen sier han har fulgt debatten om utbytte nøye, hvor blant annet Ap-leder Jonas Gahr Støre har vært klar på at de vil nekte selskaper som får corona-støttemidler, å ta ut utbytte. Aker har kommet i fokus, fordi selskapet nylig utbetalte bonus, men selskapet skal ikke ha søkt om støtteordninger.

– Jeg er veldig klar på to ting. Selskaper som går godt og som ikke trenger corona-hjelp fra myndighetene, som er i posisjon til det, skal selvfølgelig kunne ta ut utbytte. Det gjelder Orkla og vi planlegger for å innstille på å videreføre vår utbyttepolitikk, sier Hagen.

NOSTALGITRIP: – Sommerens hit kan bli en nostalgitrip – bilturer i Norge, som vi gjorde på 1960- og 70-tallet, sier Hagen, her avbildet i stuen i sitt hjem i Holmenkollen. Vis mer Helge Mikalsen

Han sier det er fullstendig misforstått med et generelt forbud mot utbytte.

– Jeg så at statsministeren var ute og viste til at utenlandske investorer da ville trekke seg ut av Norge. Selvfølgelig vil de det, hvis de ikke får avkastning på sine plasseringer i norske selskap.

– Men like viktig: Orkla har 50 000 aksjonærer, et stort flertall norske. I en tid hvor økonomien stanser opp, er det veldig viktig at de får utbyttene sine. Mange kan være rammet av krisen og trenger pengene til å betale regninger eller formuesskatt. Knapt noen gang har det vært viktigere at selskaper som går godt, betaler ut utbytte, slik at pengene kan komme ut i økonomien og bidrar til å holde hjulene i gang, sier Hagen:

– Men så er jeg like klar på at selskaper som følge av omsetningsfall på grunn av statlige corona-tiltak, som får nyte godt av de statlige tiltakspakkene, ikke skal ta ut utbytte. Det vil kunne gjelde for en del selskaper vi er inne i, sier Hagen.

Varsler økte priser

Han viser blant annet til The Well, Sats og deres hoteller, som ikke så mange vet de er inne i.

– Vår spa-satsing The Well måtte stenge umiddelbart. Sats likeså, men der eier vi bare ti prosent. Men det gjelder også hotellselskapet Classic Norway, som har 17 gamle og tradisjonsrike hoteller i porteføljen, blant annet Hotell Refsnes Gods og Reine Rorbuer.

HOPP I DET: Holmenkollbakken ligger like på nedsiden av Stein Erik Hagens villa. Vis mer Helge Mikalsen

Hagen-familien eier nesten 50 prosent av Classic Norway og 25 prosent i Orkla.

– Kronekursen gir dere høyere importpriser på råvarer; er å ikke presse opp prisene bransjens bidrag til dugnaden i Norge?

– I denne Corona-situasjonen tror jeg det for mange bedrifter blir svært krevende å ikke øke prisene når prisene på import fra utlandet øker, sier han.

Jernia (100 prosent), Komplett (100) og Arcus (42 prosent) er andre selskaper i familiestrukturen.

– Arcus går bra i disse tider hvor grensene er stengt og det tidvis er kø på Vinmonopolet?

– Ja, det går bra. Og noe av produksjonen er vridd fra sprit til håndsprit til institusjoner under corona-krisen.

Vi sitter i hans villa i Holmenkollen.

Holmenkollbakken er nærmeste nabo og ruver majestetisk i syd, med Oslofjorden som ramme der bak.

Det er ettermiddag på Hagens hjemmekontor.

Han spanderer brunsj. Fisk og fiskesuppe.

LUNSJTID: Stein Erik Hagen serverer lunsj fra et blomsterhav av et bord. Vis mer Helge Mikalsen

Selv om han sitter på den grønne grenen, og er en av få investorer som ikke får filleristet sin formue, er han bekymret.

– Det som har truffet oss nå, får en til å tenke. Det er katastrofalt at verdensøkonomien er så skjør at verden stanser opp. Foreløpig har det vært fokus på Kina og spredning i Italia og andre vestlige land. Men jeg frykter at den store tragedien står foran oss – hvis viruset rammer folkerike og fattige land i Afrika og Sør-Amerika, som ikke har de ressursene og utstyret som vestlige land har.

Han sier verden aldri vil bli den samme og at det både vil påvirke ditt liv og verdensøkonomien.

– Investeringene i verden kommer til å bli kraftig påvirket. Når et relativt snilt virus setter ut verdensøkonomien, hva vil skje hvis det som treffer oss neste gang er et virkelig slemt virus? Og bare det at det kommer en ny pandemi, for det gjør det, gjør at investorene vil vri sine investeringer i retning av selskaper som ikke blir rammet av en pandemi: helseforetak, matproduksjon og andre virksomheter som ikke risikerer kollaps på børsen.

– Du sier det fordi Orkla er i den kategorien?

– Nei, det gjør jeg ikke, men jeg er temmelig sikker på at det vil avtegne seg som et bilde på globale investeringer i mange år fremover. Investorer vil sky selskaper som må stenge ned ved en pandemi.

– Sommerens hit kan bli en nostalgitrip

Han sier de også har gjort vurderinger av det norske investeringsmarkedet og ikke minst hvordan det du gjør, vil påvirke utviklingen i Norge fremover.

– Vi tror det vil ta lang tid, trolig mange år, før det tradisjonsrike reisemønsteret vil sette seg igjen, altså at det norske folk reiser til land som Spania og Italia på ferie. Mange vil gjøre det, men smittefrykten vil sitte så i, at nordmenn trolig i mange år i stedet vil velge å bli værende i Norge.

KUNSTGLAD: Stein Erik Hagen er en av landets fremste kunstsamlere. Det får man nyte foran huset. Vis mer Helge Mikalsen

– Det er gode nyheter for landets hoteller og reiseliv?

– Ja, overlever de krisen, så tror vi at det etter hvert er god business for Turist-Norge. Det gjelder både til sommeren og i en del år fremover, hvor vi av forsiktighetshensyn vil reise mindre med fly til utlandet. Vi vil søke det trygge og det vil reiselivet, men trolig mange sektorer i Norge kunne nyte godt av:

– Sommerens hit kan bli en nostalgitrip – bilturer i Norge, som vi gjorde på 1960- og 70-tallet.