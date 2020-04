Widerøe er eneste selskap som flyr fra Norge til Storbritannia

Fra lørdag har du bare et valg hvis du må komme deg mellom Norge og Storbritannia – Widerøes rute mellom Bergen og Aberdeen i Skottland.

En Embraer 190 E-2 tilhørende Widerøe avbildet på Bergen lufthavn Flesland.

Utbruddet av coronaviruset og de mange reiserestriksjonene har utløst en full krise i luftfarten, der flyselskapene nå opplever at passasjerene i stor grad er borte og at inntektene stopper opp.

Fredag opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide at UD opprettholder reiserådet, som innebærer at norske myndigheter fortsatt fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

For noen er det likevel helt nødvendig å reise og hvis man skal mellom Storbritannia og Norge nå er det bare et alternativ: Widerøes rute mellom Bergen og Aberdeen i Skottland.

Selskapet opplyser til E24 at de fortsetter å fly daglig på hverdager inntil videre. Alle andre flyselskap har sluttet å fly ruteflyginger per 4. april.

– På samme måte som vi forsøker å opprettholde et kritisk minimumstilbud i Norge, vil en frakt og reisevei mellom Norge og Storbritannia være viktig for mange, selv under coronakrisen, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe i en uttalelse til E24.

– Om reiseveien blir noe lengre enn normalt, skal vi forsøke å tilby et akseptabelt alternativ for dem som er helt nødt til å reise, legger han til.

Det kan komme endringer i rutetilbudet på kort varsel i dagens situasjon, men da E24 tok en sjekk fredag ettermiddag var det ingen andre som tilbyr flyginger til Storbritannia nå:

SAS hadde sin siste avgang 22. mars, ifølge Flightradar24. Deres neste flight mellom Oslo og London er satt opp 20. april, ifølge selskapets nettside.

British Airways hadde sin siste avgang mellom Oslo og London fredag 3. april. Den neste er satt opp 1. mai.

Norwegian flyr ikke fra Norge til Storbritannia nå og har ingen fly satt opp før 1. mai, ifølge selskapets nettsider

Ryanair har ikke flyginger tilgjengelig før 8. mai

Wizz Air har sin første flight fra Oslo til London 1. mai

EasyJet har sin første avgang satt opp fra Oslo til London i november

Frakt og passasjerer

Widerøe bruker både sine jetfly av typen Embraer 190-E2 og propellflyene av typen Q400 på ruten til Aberdeen nå, og det avhenger av hva slags frakt og antallet passasjerer.

Q400-flytypen har faktisk noe bedre lastekapasitet enn det større jetflyet fra Embraer.

Selv om det er den eneste ruten er det ikke så mange som reiser. Widerøe merker likevel at det er etterspørsel etter flyfrakt på ruten, særlig fra oljeindustrien som sender utstyr som skal brukes i Nordsjøen.

«Som andre flyselskap, merker Widerøe en kraftig nedgang i passasjergrunnlaget og ser seg derfor nødt til å redusere rutetilbudet til et minimum, men bedyrer at det inntil videre vil være mulig å reise til nær sagt alle destinasjoner i begge land gjennom flyselskapets samarbeidspartnere i Storbritannia», opplyser selskapet.

Ambassadørene ber folk dra hjem

– Jeg er takknemlig for at Widerøe opprettholder flyginger mellom Norge og Storbritannia i denne vanskelige tiden. Ikke bare er dette en viktig økonomisk livslinje i normale tider, men gjennom krisen en rute hjem for britiske borgere i Norge, sier Richard Wood, Storbritannias Ambassadør til Norge, i en uttalelse.

Han minner sine borgere om at alle er anbefalt å returnere til Storbritannia så fort som mulig. Uttalelsen er den samme fra andre siden av Nordsjøen:

– Jeg er glad for at Widerøe opprettholder avganger på ukedagene mellom Bergen og Aberdeen gjennom Corona-krisen. Ruten er viktig for norske og britiske bedrifter og interesser, men daglige avganger gir også en anledning for nordmenn som ønsker å reise til Norge, sier Wegger Strømmen fra Norges Ambassade i London, i en uttalelse.

– Ambassaden oppfordrer alle nordmenn som fremdeles er på reise i Storbritannia til å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med reise- eller flyselskap, oppfordrer den norske ambassadøren i London.

