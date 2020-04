Etter seks uker med lukkede dører, kunne restauranten endelig åpne igjen

Olivia på Zachariasbryggen har ommøblert, utviklet egen app og halvert sitteplassene for å kunne ta imot gjester.

Restaurantsjef Mathias Bjartveit setter maten på egne bord som gjestene kan hente den fra. – Det er hyggelig å kunne gå ut og spise igjen, sier Stig Mikkelsen. Vis mer Fred Ivar Utsi Klemetsen

Publisert: Publisert: 25. april 2020 10:35

Torsdag kunne endelig Olivia på Zachariasbryggen åpne dørene igjen i strålende vær, etter å ha gjort omfattende endringer, både innvendig og utvendig.

Restaurantgruppen fikk en god start på året med 30 prosent økt omsetning i januar og februar.

12. mars fikk veksten derimot en brå slutt, og restaurantene måtte i løpet av kort tid stenge over hele landet.

Utviklet egen app

Nå har Olivia-sjef Hans Petter Hauge og kollegene ryddet bort over 200 sitteplasser og halvert antall bord, både inne og ute for å kunne ta imot gjester i tråd med smittevernreglene.

I tillegg har de utviklet en egen app som gjør det mulig å bestille mat og betale kontaktløst.

– Vi har hatt kontakt med Stamina helse og gått gjennom restauranten og kjøkkenet for å undersøke hvordan vi kunne åpne igjen. Nå har vi utviklet vår egen manual for hvordan vi kan holde åpen restauranten på en trygg og god måte, sier Hauge.

De siste dagene har han brukt til å planlegge, ommøblere og gi opplæring til ansatte om hvordan de skal jobbe i den nye arbeidshverdagen.

Kan bli langvarig

– Vi har blant annet laget egne gangsoner for servitørene og fått på plass egne serveringsbord som servitørene setter maten på, slik at de ikke går oppi gjestene. Gjestene våre skal fortsatt ha den gode opplevelsen og servicen, og de ansatte skal ha en trygg arbeidsplass, sier Hauge.

Han ser for seg at situasjonen kan bli langvarig.

– Vi tror dette er den nye hverdagen en stund fremover, og at denne situasjonen kan vedvare i alt fra to måneder til et halvt år. Det er også derfor vi har investert såpass mye i denne løsningen, sier Hauge.

Den siste dagene har flere restauranter i Bergen sentrum åpnet forsiktig opp igjen, deriblant Michelin-restauranten Bare, Villani, Bryggeloftet & Stuene og uteserveringen på Bryggen.

Mandag denne uken fikk også optikere og fysioterapeuter åpne igjen, og fra 27. april kan frisørene endelig ta imot etterlengtede kunder.

Olivia har fjernet rundt 70 sitteplasser utvendig for å kunne åpne igjen. – Det er utrolig hyggelig å kunne ta folk tilbake i jobb, sier Hans Petter Hauge. Onsdag var 35 av de 75 ansatte tilbake. Vis mer Fred Ivar Utsi Klemetsen

Tapt minst 10 millioner

I likhet med store deler av næringslivet, har Olivia tapt store penger. Hauge anslår at tapet for restaurantgruppen hittil er over 10 millioner kroner.

Nå har bedriften søkt om kontantstøtte.

– Det vil ha stor betydning for oss. Jeg er veldig positiv til det myndighetene gjør på dette området. All støtte vi kan få nå, både i lån og likviditetsstøtte er veldig viktig for oss, sier Hauge.

Fredag ble tallene offentliggjort for hvilke bedrifter som har mottatt koronastøtte som følge av inntektsbortfall.

Hittil er det 1066 Vestland-bedrifter som til sammen er tildelt 37 millioner kroner.

Restaurantsjef Mathias Bjartveit (til venstre) er glad for å kunne ta imot gjester igjen. Til høyre Olivia-direktør Hans Petter Hauge. Vis mer Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Godt å være tilbake

Olivia, som har åtte restauranter i Norge, måtte permittere 700 ansatte i hele landet da koronakrisen rammet. Torsdag var 35 av de 75 ansatte tilbake på Zachariasbryggen.

Restaurantsjef Mathias Bjartveit var glad for å være tilbake.

– Det er veldig, veldig godt å være tilbake på jobb! Vi fikk beskjed mandag kveld om at vi kunne åpne onsdag, så nå er det deilig å være i gang igjen.

Stig Mikkelsen var en av gjestene som besøkte Olivia kort tid etter de åpnet. Han synes det er hyggelig å kunne gå ut og spise igjen.

– For oss som reiser offshore og blir værfast på land, er det godt å komme seg ut av hotellet. Her sitter vi ikke for tett, og appen fungerte veldig bra, sier Mikkelsen.

Redusert omsetning

Hauge innrømmer at løsningen «ikke er et lysende økonomisk prosjekt», men synes det er klart bedre enn å måtte holde stengt.

– Det er klart at omsetningen vår blir kraftig redusert i perioden fremover. Når vi har fjernet 60 prosent av sitteplassene våre, vil det ha stor betydning for hvor mye vi kan omsette for. Samtidig ønsker vi å vise at det går an å drive sikkert innenfor disse rammene, sier Hauge.