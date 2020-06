Forbrukertilsynet om Sats' coronagrep: Må innhente aksept eller tilbakebetale

De kundene som har blitt overført til et digitalt medlemskap hos Sats under coronakrisen, og ikke ønsket dette, må få tilbakebetalt pengene sine, krever Forbrukertilsynet som nå truer med bøter.

Sats måtte stenge ned alle sentrene sine i vinter, og fikk ikke åpne for 15. juni, grunnet coronakrisen. Vis mer Stian Lysberg Solum

24. juni 2020 17:58 , 24. juni 2020 16:25

Sats og Forbrukertilsynet er uenige om hvorvidt det er greit at treningskjedens kunder automatisk har blitt flyttet over på et digitalt medlemskap under coronakrisen.

Striden står om kunden kan foreta seg et valg ved å holde seg passiv.

Sats mener at når kjeden sendte ut melding om ulike kompensasjonstilbud, og opplyste at ved å ikke svare ville man bli flyttet over på et digitalt medlemskap, kan dette regnes som aksept. Forbrukertilsynet mener derimot at dette er brudd på markedsføringsloven.

Forbrukertilsynet, som nå har konkludert i saken, men ikke fattet vedtak, sier videre:

– Vi har ikke sett oss enige i de innvendingene Sats kom med gjennom sin advokat, og fastholder våre konklusjoner. Samtidig ber vi dem nå om å få uttrykkelig aksept ifra kundene som ble automatisk flyttet, og refundere pengene for dem som har betalt uten å godta tilbudet, sier juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug.

Tilsynet mener i det siste brevet at absolutt alle Sats-kunder som har blitt automatisk overført til et digitalt medlemskap, og som ikke ønsket det eller aktivt har akseptert det, vil måtte få pengene tilbake for tiden sentrene var stengt ned.

Kan bety store summer

Forbrukertilsynet har ikke fattet noe vedtak i saken, og Sats har onsdag sendt sitt svar til Forbrukertilsynet, ifølge treningskjedens toppsjef, Sondre Gravir som svarer slik på brevet og konklusjonene fra tilsynet:

– Vi konstaterer at vi ser ulikt på den juridiske vurderingen av saken, og har en annen oppfatning. Men vi har en konstruktiv dialog med tilsynet, sier Gravir som fastholder at de ikke har gjort noe ulovlig.

Han sier de tar saken på alvor og mener den er viktig, men påpeker at det er få klager fra medlemmene.

– Samtidig gjør det ikke noe godt å lese de klagene, vi må lære av dette, sier Gravir.

I brevet fra Sats til Forbrukertilsynet skriver kjedens advokat at det fremstår som urimelig om de medlemmene som ikke svarte på mail om kompensasjon, enten skulle få den digitale treningen gratis eller bli utestengt fra tilbudet.

En potensiell tilbakebetaling kan bety enorme summer for Sats som ved utgangen av mars hadde 301.000 kunder i Norge.

Gravir vil ikke snakke om hvorvidt saken kan få finansielle konsekvenser for treningskjeden, da han mener dette bare blir spekulasjoner.

Sats opplyste ved forrige kvartalsrapport i midten av mai at 100.000 av deres totalt 676.000 nordiske medlemmer har brukt det digitale tilbudet. I ettertid har dette tallet vokst betydelig, opplyser Gravir, men vil ikke si hvor nøyaktig hvor mye.

Administrerende direktør i Sats, Sondre Gravir, mener de kunne kommunisert bedre under krisen, og vil lære av saken med Forbrukertilsynet. Vis mer Anita Arntzen

Sats: – Vi har ikke vært perfekte

– Det vi har vært opptatt av helt siden vi måtte stenge ned den 12. mars har vært at medlemmene våre får et godt alternativ. Digital trening er det eneste vi har kunnet gjøre, og det har vi gitt til en redusert pris, noe veldig mange har benyttet seg av, sier Gravir og legger til:

– Vi mener vi ga medlemmene ulike alternativer til trening på en enkel og fleksible måte. Vi kunne sikkert ha formulert oss bedre, vi har ikke vært perfekte, men vårt ønske hele veien er å gi et tilbud folk kan være fornøyd med, sier Sats-sjefen.

Gravir sier all deres data tyder på at de aller fleste medlemmene er fornøyd med tilbudet, og at man «vil finne en løsning» med dem som ikke måtte være det.

– Når dere sier at man finner en løsning, ligger det også en mulighet da for at kundene kan få pengene tilbake?

– Det varierer, men ja, vi har frem til nå og vil også fremover finne gode løsninger.

Antallet klagere har økt

Da Forbrukertilsynet sendte forespørsel om kommentar i begynnelsen av mai hadde man fått inn fem klager. Nå har det antallet økt til rundt 20, opplyser juridisk direktør Haug.

– Er det mye i en sak som denne?

– Ja, det er jo det. Samtidig vet jeg at Forbrukerrådet har registrert 80–90 henvendelser fra Sats-kunder om dette, sier Haug og fortsetter:

– I en sak som denne er det aktuelt for Forbrukertilsynet å reagere med et gebyr.

Forbrukertilsynet fastholder også sin konklusjon om at Sats har villedet sine medlemmer ved å blant annet gi dem fire dagers frist til å bestemme seg. I videre kommunikasjon mener tilsynet kundene må få minst to ukers betenkningstid.

Sats bestrider fremdeles at kundene har blitt villedet, men sier at man i fremtiden vil forlenge svarfristen på slike tilbud der det er praktisk mulig.

Sats var allerede ute sent i mai og sa at man ikke lenger ville ta betalt for det digitale tilbudet.

Kompensasjonstilbud fra Sats Medlemmene fikk fire dager på å velge følgende alternativer: INGEN KOMPENSASJON

GI BORT 2 MÅNEDER GRATIS MEDLEMSKAP TIL EN VENN

FÅ ET GAVEKORT PÅLYDENDE 300 KR

FÅ REDUSERT BELØPET PÅ NESTE FAKTURA Dette var beskjeden kundene fikk om det digitale medlemskapet: «I perioden vi må holde stengt endrer vi medlemskapet ditt og gir deg et heldigitalt medlemskap til 199 kr/md. Du trenger ikke foreta deg noe – den midlertidige endringen fikser vi for deg og prisen vil være gjeldende fra 26.3.*» Vis mer vg-expand-down