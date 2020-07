Regjeringen tetter hull i kontantstøtten til bedrifter

Finansdepartementet snur i kravet om at bedrifter må ha betalt ut lønn til ansatte i både februar og mars 2020. – Skulle bare mangle, mener hotelleier.

Finansminister Jan Tore Sanner (H, t.v.) endrer nå vilkårene for å få søke kompensasjonsordningen for bedrifter, etter at Aftenposten tirsdag sendte spørsmål om dette. Vis mer Terje Bendiksby/NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 1. juli 2020 14:13 , Publisert: 1. juli 2020 13:12

Finansdepartementet skriver onsdag ettermiddag i en pressemelding at det ikke lenger stilles krav om at bedrifter som skal søke om kompensasjonsordningen for næringslivet må ha utbetalt lønn til minst én ansatt i februar og mars 2020.

Nå holder det å ha betalt ut lønn til en ansatt i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020, skriver de i en pressemelding.

Regelverket gikk, før onsdagens endring, hardt ut over sesongbedrifter med vinterstengt og som ikke betalte ut lønn til ansatte i vintermånedene.

Finansdepartementet mottok en rekke spørsmål fra Aftenposten/E24 om saken tirsdag, men har så langt ikke besvart henvendelsen. I stedet sendte de ut en pressemelding klokken 13 onsdag hvor de beskrev endringene de nå har gjort.

Hotelleier: – Helt avgjørende

Hotelleier Siri Dalehaug ved Skjolden Hotel i Sogn og Fjordane. Vis mer Privat

Aftenposten/E24 har de siste dagene snakket med flere bedriftseiere som fortvilte over situasjonen.

Hotelleier Siri Dalehaug ved Skjolden Hotel i Sogn og Fjordane, som fikk sine søknader for både april og mai avslått, var blant dem. Hun beskrevet kravet som «blodig urettferdig» da vi snakket med hun tirsdag.

– At de nå snur skulle bare mangle. Det er helt avgjørende, og vi er helt avhengig av at vi får dekket de faste kostnadene våre, sier Dalehaug til Aftenposten/E24 onsdag ettermiddag. Hun er også styremedlem i NHO Vestland.

– Hva synes du om tiden det har tatt?

– Regjeringen og departementene har gjort en kjempejobb i denne prosessen, og de har snudd seg rundt. Det viser at de lytter til tilbakemeldingene som ble gitt. Det setter vi kjempestor pris på. Men jeg tror det ikke før jeg faktisk ser pengene på konto, legger hun til.

Først 17. juni åpnet Skjolden Hotel dørene for sesongen, to og en halv måned etter planlagt oppstart. Koronasituasjonen frarøvet hotellet store deler av sommerhalvåret, og Dalehaug frykter at fjorårets omsetning på 11,5 millioner kroner halveres.

NHO mener det må ha vært en glipp

NHO Reiseliv reagerte sterkt på kriteriet om lønn i februar og mars. De har også jobbet politisk for å få endret kravet den siste tiden.

– Det må være en glipp at det kravet henger igjen. Vi forventer at den fjernes nå som sommermånedene også inkluderes i ordningen, sa politisk rådgiver Kjersti Aastad til Aftenposten/E24 tirsdag.

Bjørn Olsen, eier og daglig leder i Femund Nasjonalparkhotell, var også oppgitt over det stramme regelverket. Han mener bestemmelsen rammet sesongbaserte virksomheter urettmessig og at departementet opererte med en for kort tidshorisont da regelverket ble utformet.

Bjørn Olsen, eier og daglig leder i Femund Nasjonalparkhotell. Vis mer Privat

Han er imidlertid langt blidere da Aftenposten/E24 kontakter ham onsdag.

– Dette er fantastiske nyheter for både meg og andre. For meg betyr dette flere hundre tusen kroner i kompensasjon. Det var nesten så jeg spratt champagneflasken da vi så det, sier han.

– Det er bedre sent enn aldri, men det burde vært endret tidligere, legger han til.

Fjerner egenandel, senker maksimalt tilskudd

I tillegg til å snu om kravet til lønn i februar og mars, fjerner regjeringen egenandelen i kompensasjonsordningen helt for månedene juni, juli og august. Den var på 10.000 kroner i mars og 5000 kroner i april.

I tillegg senkes maksimalt tilskudd pr. måned fra 80 millioner i vårmånedene til 70 millioner i juni og juli. For august vil maksimalt beløp være 50 millioner kroner.

– Kompensasjonsgraden av kostnadene blir redusert fra 80 prosent til 70 prosent i juni og juli og 50 prosent i august, skriver Finansdepartementet.

Regjeringen innførte onsdag også en ny ordning der bedrifter kan få støtte til lønnskostnader dersom de henter permitterte ansatte tilbake til jobb i juli og august. Denne støtten blir etterbetalt, og det blir ikke mulig å søke på den før i oktober.