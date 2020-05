Norges billigste bank nekter å låne til ikke-nordiske

Norges billigste boliglånsbank tilbyr landets billigste boliglån kun til nordiske statsborgere. Alle andre blir avvist fordi de koster for mye penger. Praksisen kan være i strid med diskrimineringsloven.

Publisert: Publisert: 31. mai 2020 10:48

– Vi er ikke spesielt stolt av dette, vedgår Torvald Kvamme, direktør i den Bergen-baserte banken Bulder Bank.

Banken tilbyr en effektiv boliglånsrente ned mot 1,44 prosent, og er dermed landets billigste. Renten er langt under de veiledende rentene til de største bankene. Tilsvarende lån hos landets største bank, DNB, koster opptil 2,3 prosent – avhengig av lånesum.

Men det er bare norske og andre nordiske statsborgere som kan få superrenten.

Koster for mye

Denne beskjeden får ikke-nordiske kunder som forsøker å søke om lån:

– Fordi du eller den du eier bolig sammen med ikke er nordisk statsborger klarer vi ikke å opprette deg som kunde.

Også norske kunder som eier bolig med utenlandske statsborgere blir altså avvist.

Bulder Bank mener ikke-nordiske kunder koster for mye penger.

– Vi pådrar oss et knippe arbeidsoppgaver knyttet til kundekontroll for ikke-nordiske statsborgere. Vi har ingenting imot dem, men det handler om risiko versus hvor mye arbeid man drar på seg for en veldig liten stab som betjener et nasjonalt marked, sier bankdirektør Torvald Kvamme.

Mange klager

Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt ni henvendelser fra personer som blir avvist som kunde hos Bulder Bank på grunn av statsborgerskap.

Ombudet har nå opprettet sak mot banken med superrenten. De mener bankens praksis kan være brudd på lovverket.

– En praksis som innebærer at personer ikke får bli kunde på grunn av statsborgerskap kan være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. Krav om statsborgerskap kan være en forskjellsbehandling som særlig rammer personer med etnisk minoritetsbakgrunn, sier rådgiver Shorish Azari.

Også Finansklagenemnda har fått en klagesak mot Bulders praksis.

– Ikke uttrykk for verdiene

Bulder Bank er en del av Sparebanken Vest. Banksjef Torvald Kvamme i Bulder Bank ønsker ikke å kommentere Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser om mulig lovbrudd.

– Jeg vil ikke saksbehandle denne saken i E24. Vi vil svare dem innen fristen vi har fått.

Men i intervjuet med E24 understreker han flere ganger at praksisen ikke er uttrykk for bankens verdier.

– Det er ikke uttrykk for verdiene til Bulder, men en ren analyse av hvor mye arbeid vi drar på oss og hvilken risiko som ligger til grunn

En halvtime etter det første intervjuet ringer banksjefen tilbake og sier at banken vil søke å finne en løsning.

– Når vil ikke-nordiske mennesker kunne bli kunder?

– Vi kan ikke si noe om det per i dag.

Bulder Bank har hatt enorm kundetilstrømning etter at de havnet på toppen av rentelistene.

– Vi får opptil 1000 lånesøknader om dagen. Det er selvfølgelig kjempegøy, sier Torvald Kvamme.

Ukjent for Finans Norge

Kvamme hevder overfor E24 at også andre banker har en praksis som begrenser hvilke statsborgere som får bli kunder.

– Ja, definitivt. Jeg kan ikke navngi banker, men jeg vet at det er denne type begrensninger i flere banker.

Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge er ukjent med dette.

– Dette var en ny problemstilling for meg, sier han.