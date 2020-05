Kjempesmell for sportsbransjen i første kvartal: – Har aldri sett et så stort fall

Den milde vinteren og Gresvig-konkursen senket sportsbransjen på nyåret – så kom coronaviruset på toppen av det hele.

Vinteren har vært tøff for sportsbransjen, og så kom coronakrisen på toppen av det hele. Også en vår uten at folk får drive med organisert idrett påvirker enkelte butikker. Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 26. mai 2020 19:29 , Publisert: 26. mai 2020 19:00

Den hardt prøvede sportsbransjen ble fanget i en storm av motbør i årets tre første måneder.

Ferske tall fra Norsk Sportsbransjeforening viser at det ble solgt sportsutstyr over disk for 2,61 milliarder kroner i årets første kvartal, ned over 12 prosent fra samme tid i fjor.

– Vi har aldri sett et så stort fall noen gang, det er helt uten sidestykke, sier administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen.

Første kvartal er kanskje den perioden som avhenger mest av at sesongene spiller på lag, noe den ikke gjorde i 2020.

Mener vinteren slo hardere enn corona

Sportsbransjeforeningen anslår forsiktig at rundt halvparten av omsetningssvikten i kvartalet skyldes coronaviruset, mens den andre halvdelen skyldes svak vinter og konkurser, da spesielt med fokus på Gresvig, landets nest største kjede.

Stadion-topp Gisle Daviknes tror den milde vinteren, og kampanjetrykk knyttet til Gresvig-konkursen og XXLs lagertømming, veide en del tyngre enn coronavirusets herjing.

– Coronaviruset påvirket bare de siste 14 dagene av mars, sier Daviknes til E24.

Stadion rapporterer om en utvikling som ligger på linje med tallene for bransjen for øvrig.

For Bjørn Rune Gjelstens sportskjede, Sport 1, gikk det hakket bedre.

– Vi endte ned 7,9 prosent i første kvartal, og tar dermed markedsandeler, det er vi fornøyd med. Men totalt sett er det en fattig trøst, sier Sport1-topp Ole-Henrik Skirstad.

Også XXL gjorde det bedre enn snittet og tok markedsandeler i første kvartal.

I en god vintersesong selger sportsbransjen rundt 400.000 par med ski, mens det i år ble solgt 260.000 par, noe som er nedgang på 20 prosent fra i fjor, melder bransjeorganisasjonen.

Kronesjokk fører til dyrere sportsutstyr

Coronakrisen har også gjort at det norske kronen har mistet tillit i markedene, og har svekket seg kraftig mot dollaren og euroen den siste tiden.

Det betyr dyrere varer ut i butikk.

– Hvis kronen holder seg svak så vil det slå inn på prisene. Skal man følge boken så slår det ikke inn før sommeren 2021, men virkelighetene er jo ikke alltid sånn, sier Daviknes i Stadion.

Også Hansen i Sportsbransjeforbundet sier man allerede har sett det i sykkelbransjen, der mange nå er i ferd med å selge ut lageret, og må bestille inn nye sykler til langt høyere priser.

Tror man vil ta igjen det tapte

Både Stadion, Sport 1 og XXL rapporterer om en solid start på vårsesongen.

Om det er nok til å ta igjen det tapte er det forskjellige meninger om.

– Det er veldig vanskelig å si om man vil ta det igjen. Enkelte steder i landet har man veldig god vekst i andre kvartal, mens andre steder tar det lengre tid før ting henter seg inn igjen.

Skirstad i Sport 1 har derimot noe mer håp.

– Er du optimistisk på å ta igjen det tapte?

– Ja, det vil jeg si nå som vi snart er gjennom to tredjedeler av kvartalet, sier han.

Han forklarer at salgsveksten i april startet med hytteforbudet som gjorde at folk trengte alternativer i påsken, og nå forbereder mange seg på Norgesferie i år.

70–80 færre butikker

Til tross for tøffe tider, tror bransjeaktørene på bedre tider fremover.

– Bransjen er ikke friskmeldt, men den er friskere. Varelagrene er betydelig ned fra samme tid i fjor, samt at det er færre butikker. Jeg vil tro vi vil summere 70–80 færre sportsbutikker på slutten av 2020 sammenlignet med utgangen av 2019, sier Hansen i Sportsbransjeforeningen.

Og han er tydelig på én ting.

– Alle har bare lyst til å glemme første kvartal.

