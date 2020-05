Norwegian-kollektiv i vill jubel: – Takk gud!

– Nå smiler vi fra øre til øre. Vi føler at vi har vunnet verdens største pokal, sier kabinsjef Hege Eldholm. Nå som basen hennes i Stavanger er midlertidig nedlagt bor hun sammen med tre andre Norwegian-ansatte i et kollektiv ved Gardermoen.

FØLELSESLADET: Kabinsjefene Hege Eldholm (f.v.), Yvonne Lilleskare, Beate Vinkler Rasmussen og Agnete Nissen følger med på ledelsens pressekonferanse. Samtidig ringer venner for å gratulere.

4. mai 2020

ULLENSAKER (E24): – Det er intet mindre enn en historisk dag, sier styreleder Niels Smedegaard i flyselskapet på en digital pressekonferanse mandag formiddag.

I en sofa noen kilometer fra Oslo Lufthavn tar Hege Eldholm og kollegaene Beate Vinkler Rasmussen, Agnete Nissen og Yvonne Lilleskare til tårene.

– Det er så herlig å tenke på at nå vil alt sakte, men sikkert, komme tilbake igjen. Dette er første dag i nye Norwegian, sier Eldholm.

Rundt halvannen time etter det digitale skjebnemøtet startet kom beskjeden: Aksjonærene stemte med overveldende flertall for redningspakken Norwegian-ledelsen har lagt frem.

Dermed tyder nå alt på at selskapet vil kunne innfri kravene til statens krisepakke, og at selskapet dermed reddes fra konkurs.

Stressende uke

Den siste tiden har vært krevende for de Norwegian-ansatte.

– Etter i går følte jeg litt mer ro, men jeg har vel vært stresset hele uken, sier kabinsjef Rasmussen, som har jobbet i selskapet siden 2004.

– Man vet jo aldri. Det kan skje mye i kulissene som ikke vi får greie på, sier Hege Eldholm. Hun har jobbet i Norwegian i 17 år.

Fredag fulgte E24 kabinsjefen og hennes kolleger på det de fryktet kunne bli en av deres siste flyvninger for selskapet.

– Vi har sittet og fulgt med siden vi kom hjem før helgen. Da vi gikk av flyet på fredag så gikk vi hjem og var litt lei oss. Vi visste jo ikke om det ble vår siste flyvning, sier hun mandag formiddag.

KOLLEKTIV JUBEL: Noen få kilometer fra Gardermoen bor Beate Vinkler Rasmussen, Yvonne Lilleskare, Agnete Nissen og Hege Eldholm de dagene de er på jobb. Mandag tror de det blir ekstra gøy å komme seg opp i luften. Vis mer Hanna Hjardar, E24

– Takk gud

Da E24 møtte Eldholm for tre dager siden var hun tydelig på at hun elsker jobben sin.

– Vil man finne en sånn igjen? Det har jeg tenkt mye på. Hva kan jeg gjøre liksom? Servere kaffe i turbulens, sa hun da.

Mandag understreker hun at hun besitter langt flere egenskaper enn som så.

– Selvfølgelig kan jeg mye mer enn å servere kaffe i turbulens, men nå skal jeg få lov til å fortsette med det også. Takk gud for det, utbryter hun og ler.

– Tvilen har kommet

Under en time før generalforsamlingen startet mandag meldte flyselskapet at de venter å klare å innfri kravene i statens lånegarantiordning.

Etter en høydramatisk helg opplyste flyselskapet at de har sikret sterkere støtte fra leasingselskapene, og omsider kommet til enighet med obligasjonseierne om redningsplanen. Under et møte 18. mai skal långivergruppene formelt stemme over kriseplanen.

Samtidig som ledelsen holder pressekonferanse på TV-skjermen mandag er det kort mellom jubelrop og gledestårer i stua i Norwegian-kollektivet ved Gardermoen.

– Vi har gledet oss til denne dagen. Følelsene har gått opp og ned, men innerst inne har vi følt at det kommer til å gå bra, sier Rasmussen.

– Det har vært så mange som har skullet mene og synse. Innimellom har jeg spurt meg selv om det bare er jeg som tenker positivt, og da har tvilen kommet, legger Eldholm til.

NY DAG: Kabinsjef Yvonne Lilleskare skal fly til Ålesund og Kristiansand før hun skal feire Norwegian-nyhetene med pizza og rosévin. Vis mer Hanna Hjardar, E24

Pizza-fest

Etter at coronakrisen for alvor traff Norge valgte Norwegian å midlertidig stenge basene sine i Stavanger og Bergen. Dermed ble kabinsjefene Eldholm, Beate Vinkler Rasmussen og Yvonne Lilleskare flyttet til Oslo.

Nå har de flyttet inn i pendlerboligen som Agnete Nissen har leid i flere år. Også hun er kabinsjef, men de seks siste ukene har hun vært permittert.

– Nå håper jeg at det blir litt flere flyvninger etter hvert, slik at jeg fort kan komme tilbake igjen, sier hun mandag.

For mens flere av kollegaene hun bor sammen med gjør seg klare for å fly til Svalbard, Tromsø, Kristiansand og Ålesund, må altså hun holde seg hjemme.

– Nå skal jeg lage pizza til de andre er tilbake i kveld, og så blir det nok et glass rosé eller to også, sier hun til nye jubelrop.

– Nå skal vi lage nye Norwegian, og vi får lov til å bli med fra starten – igjen, sier Eldholm.