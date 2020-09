Norwegians billettinntekter falt med 3,7 milliarder i august

Flyselskapet gjenopptar fullstendig rapportering av trafikktall, samtidig som passasjerene fremdeles holder seg unna luftfarten.

Vis mer Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 4. september 2020 08:25 , Publisert: 4. september 2020 08:05

Coronakrisen fortsetter å prege Norwegian i august. Totalt fraktet selskapet 313.316 passasjerer i løpet av måneden, en nedgang fra 3,5 millioner passasjerer året før.

Det kommer frem i forbindelse flyselskapets fremleggelse av trafikktall fredag morgen.

For første gang siden coronakrisen brøt ut kommer selskapet fredag med en fullverdig trafikkrapport, som inkludere alle selskapets nøkkeltall.

Disse viser at inntekten per fløyet passasjerkilometer (yield) endte på 0,84 kroner, en økning fra 0,46 kroner i samme periode året før. Antall inntektsgivende setekilometer (RPK) endte på 335 millioner, noe som er en nedgang fra 8,647 milliarder setekilometer i samme periode året før.

Dette fører til at Norwegian hadde samlede billettinntekter i august på 281,4 millioner kroner i august, ifølge E24s beregninger. Dette er en nedgang fra 3,69 milliarder kroner i samme periode året før.

Les også Norwegian halverte underskuddet i andre kvartal: Vil sende flere fly i luften

– Krevende å planlegge

Flyselskapet gjør det også kjent at det har en gevinst på prissikring av drivstofforbruk. Denne gevinsten er på 70 millioner kroner hittil i kvartalet, men inkluderer en gevinst på 270 millioner kroner i urealiserte drivstoffkontrakter. Dette innebærer at selskapet har realisert et større tap på andre kontrakter.

De siste månedene har Norwegian gjenåpnet en lang rekke ruter og satt flere fly i trafikk.

– Etterspørselen etter billetter påvirkes fortsatt raskt av endringer i myndighetenes reiserestriksjoner. Vi tilpasser rutenettet vårt kontinuerlig for å møte disse endringene, men det er ingen tvil om at coronasituasjonen og stadig nye reiseråd gjør det krevende å planlegge, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en kommentar.

– Den langvarige krisen som har rammet alle deler av luftfarten fortsetter å skape usikkerhet i alle markeder, noe som gjør at det er helt avgjørende med tilstrekkelig likviditetsstøtte for å beskytte reiselivet, arbeidsplasser og kritisk infrastruktur i Norge over en lengre periode, fortsetter han.

Norwegians konsernsjef Jacob Schram Vis mer Fredrik Hagen

Les også Norwegian jobber med ny redningspakke: Ukjent milliardsum må på plass

Må ha mer penger

Da flyselskapet for en uke siden la frem kvartalsrapporten for andre kvartal ble det klart at det tapte 4,8 milliarder kroner i første halvår, hvorav 1,5 milliarder var i andre kvartal.

Samtidig kommuniserte Norwegians konsernsjef Jacob Schram igjen at selskapet trenger påfyll av kontanter om ikke veldig lenge.

– Vi vil trenge mer hjelp innen slutten av året for å komme gjennom vinteren, sa konsernsjefen under kvartalspresentasjonen.

– Vi har redusert gjelden til selskapet med rundt 17 milliarder de siste månedene. Så vi har kjøpt oss selv tid, men vi trenger fortsatt mer likviditet de neste seks til syv månedene, sa finansdirektør Geir Karlsen.

Foreløpig har ikke selskapet ønsket å si noe om hvor mye de ser for seg at de trenger, eller hva slags finansiering de vil ha på plass. Tidligere har Norwegian uttalt at de vil trenge «rundt 2,2 milliarder kroner ut andre kvartal 2021», hvis coronakrisen, reiserestriksjoner og laber etterspørsel fortsetter ut 2020.

Her kan du lese mer om Norwegian Aksjelive