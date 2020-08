10 personer tiltalt for bankbedrageri av 22 millioner

Politiet i Innlandet mener de har avdekket et organisert kriminelt nettverk.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter er aktor i saken. Her avbildet i en annen anledning tidligere i år. Vis mer Vidar Ruud

Publisert: Oppdatert: 26. august 2020 10:28 , Publisert: 26. august 2020 09:16

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter har tiltalt i alt 10 personer for omfattende bedragerier og forsøk på bedragerier begått mot banker og finansieringsinstitusjoner, skriver embetet i en pressemelding.

Tiltalene omfatter fullførte bedragerier av 22 millioner og forsøk på bedrageri av 40 millioner kroner.

Etterforskningen startet i november 2018, da politiet pågrep en av de tiltalte på et hotellrom i Hamar.

«Han var da i besittelse av både BankID-brikker og lånedokumenter tilhørende andre personer. Med bakgrunn i dette beslaget gjennomførte politiet i tiden etter en rekke etterforskingsskritt. Det ble foretatt ransakninger, pågripelser og varetektsfengslinger i flere av sakene», heter det i pressemeldingen.

Politiet mener at etterforskningen har avdekket et organisert kriminelt nettverk, skriver de.

Bakmennene har ifølge påtalemyndighetene tilegnet seg bankID-brikker og passord fra en rekke personer – i noen tilfeller i bytte mot enkeltpersoners narkotikagjeld.

Dessuten skal gjerningspersonene i en del tilfeller ha brukt brikkene til å endre skatteopplysninger på Altinn, som i sin tur har blitt brukt til grunnlag for lånesøknader.

For syv av de tiltalte mener politiet «at de har hatt slik kunnskap om låneopptakene som har skjedd i deres navn, at de er tiltalt for medvirkning til bedrageriene eller bedrageriforsøkene».

Én av de involverte er også tiltalt for heleri av utbyttet. Ifølge tiltalene, som E24 har fått tilgang til, er det dermed to hovedmenn i saken.

Det er satt av 8 uker til saken i Hedmarken tingrett. Rettssaken er berammet til 8. september.

