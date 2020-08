Ny NHO-undersøkelse: Hver tredje hotellbedrift planlegger oppsigelser

Hotell- og overnattingsbransjen frykter at tallene kan bli enda høyere om permitteringsordningen ikke forlenges.

Scandic-kjeden er blant dem som planlegger oppsigelser. Vis mer Søren Breiting / Biofoto

Publisert: Publisert: 6. august 2020 18:48

Til tross for at nesten fire av ti reiselivsbedrifter har hatt økt omsetning i juli, er det fortsatt mange permitterte i reiselivsbransjen i Norge. Det viser en fersk undersøkelse fra NHO Reiseliv.

– Hvis undersøkelsen kan fortelle oss noe, så er det at krisen i reiselivet på langt nær er over, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

40 prosent av reiselivsbedriftene har permittert sine ansatte, og én av fem har permittert over halvparten av de ansatte.

– Det er ganske dramatiske tilstander i det som vanligvis skulle vært høysesong der man normalt ansetter sommervikarer og ekstrahjelper, men i stedet har vi permitteringer, sier Bjørndal.

Undersøkelsen ble gjennomført 31. juli, og det var 609 reiselivsbedrifter som svarte på spørsmålene.

Bjørndal synes ikke det er noen store overraskelser i undersøkelsen, men han mener man bør bite seg merke i at 4 av 10 hadde lavere omsetning enn i fjor.

– Man skal ta meldingene om at juli har vært fantastisk for reiselivet med en klype salt. Det er faktisk 36 prosent som har lavere belegg enn i fjor og bedriftene bruker betydelige ressurser på smittevern, poengterer han.

Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, håper permitteringsperioden forlenges. Vis mer PER SOLLERMAN

Permitteringsperioden må forlenges

Hele 37 prosent av hotell- og overnattingsbedrifter svarer at de allerede planlegger oppsigelser som følge av coronapandemien. Blant servering og utelivsbedrifter, som også har vært hardt rammet av pandemien, svarer 26 prosent at de har planer for oppsigelser.

Halvparten av bedriftene frykter at de må si opp flere av sine ansatte om de ikke får mulighet til å forlenge permitteringsperioden utover oktober, gitt dagens økonomiske situasjon.

Her er det også særlig hotell- og overnattingsbransjen som varsler at det kan bli flere oppsigelser. Blant disse bedriftene svarer hele seks av ti at de frykter at de må si opp enda flere ansatte.

– Vi mener at det en forlengelse av permitteringsperioden vil være et tiltak som vil hjelpe på forutsigbarheten, og vi tror det kan gjøre at næringen kan ta flere tilbake i jobb utover høsten og vinteren, sier Bjørndal i NHO.

Allerede i juni advarte lederne for Stordalens Nordic Choice Hotels, Thon Hotels, Scandic og Festningshotellene om at det ville komme oppsigelser, om ikke permitteringsordningen ble utvidet til 52 uker. Bjørndal håper regjeringen leverer nå.

– Regjeringen sa før sommeren at hvis situasjonen i arbeidsmarkedet vedvarer, så vil de etter all sannsynlighet forlenge permitteringsordningen i august. Reiselivet har fortsatt 20 prosent arbeidsledighet, fastslår han.

Scandic har allerede varslet oppsigelse av 1.000 årsverk, og hotellkonsernet Maribel er slått konkurs.

Moxy Oslo X var blant hotellkonkursene i sommer. Adolfsen-brødrene tok senere over konferansehotellet. Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

Venter færre konkurser

Undersøkelsen viser at det er færre av reiselivsbedriftene som nå vurderer at det er reell risiko for konkurs som en følge av pandemien. I slutten av juni svarte 36 prosent av bedriftene at det var en reell konkurs-risiko, mens bare 25 prosent av bedriftene svarte det samme i slutten av juli.

– Markedet kan ta seg opp igjen hvis konferansemarkedet kommer seg, og vi får økt etterspørsel etter det norske reiselivsproduktet utover høsten og vinteren. Da vil det være behov for flere ansatte, og hvis permitteringsordningen forlenges kan man gradvis ta flere tilbake i jobb, i stedet for å si dem opp nå, sier Bjørndal.

Norgesferie-favorittene ligger i distriktene

De fleste nordmenn har tatt norgesferie i sommer, og dette synes spesielt godt i distriktene, der det har vært godt belegg. I byene har derimot både hotellpriser og belegg har gått dramatisk ned.

– Nå har nordmenn satt seg i bilen og kjørt rundt til steder de tidligere har hørt om, men kanskje ikke har vært, sier Bjørndal.

Det er særlig byene som merker fraværet av utenlandske turister mest.

– For utenlandske turister er gjerne byene et startpunkt for Norgesferie, et stoppested for å dra videre. Bergen er for eksempel et naturlig utgangspunkt for ferie på Vestlandet. I år er dette markedet så å si borte, forteller Bjørndal.

