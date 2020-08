De vil revolusjonere lånemarkedet: Gikk mer enn 30 millioner i underskudd

Selskapene innen lånebasert folkefinansiering økte både inntektene og det totale underskuddet i fjor. – Det er viktig for oss med lønnsomhet, men akkurat nå fokuserer vi på vekst, sier Kameo-sjef Sebastian M. Harung.

FINTECH-SJEFER: Øverst fra venstre: Jarle Holm i Monner, Geir Atle Bore i Fundingpartner, Sebastian M. Harung i Kameo, Morten Grusd i Perx og Andreas M. Talseth i Kredd.

Fundingpartner, Kameo, Kredd, Monner og Perx er fem aktører som har én ting til felles. De ønsker å bryte opp i de tradisjonelle strukturene i lånemarkedet for privatpersoner.

Det disse selskapene i korte trekk gjør er å fungere som et bindeledd mellom enkeltpersoner med investeringsvilje og bedrifter eller personer som søker kapital.

Kvintetten er fremdeles i startgropen, men i vekst. Det viser regnskapstallene for 2019.

Mens kun ett av selskapene, Monner, omsatte for over en halv million kroner i 2018, lå deres totale inntekter på oppunder 12 millioner kroner i fjor.

Slik fungerer crowdfunding Aktører som Kameo, Monner, Perx, Kredd og FundingPartner registrerer investorer som ønsker å delta og foretar nødvendige kontroller av identitet og annet som myndighetene krever.



I motsatt ende tar de imot lånesøknader og gjennomfører en kredittsjekk. Da gjennomgår selskapene regnskapene og andre data og vurderer om de er kredittverdige og hvilken rente de skal sette.



Deretter presenteres lånesøknadene for investorene på nettsidene til selskapene, med opplysninger om bedriften eller prosjektet, løpetid på lånet og renten.



Selskapene formidler lån der det utbetales renter månedlig. Vis mer vg-expand-down

Doblet omsetning

Som ferske fintech-selskaper flest, preges regnskapene imidlertid av røde tall på bunnlinjen.

Driftsunderskuddet var størst hos Monner, på 14 millioner kroner.

– Det negative resultatet er i tråd med forventningen og investeringsplanen vår. Selskapet er i en vekstfase og investeringene til markedsføring og ikke minst fortsatt betydelig produktutvikling utover kun lånebasert folkefinansiering overstiger som planlagt inntektene, forklarer daglig leder Jarle Holm.

Monner doblet samtidig inntektene, til 4 millioner kroner.

Tregere gikk det da for Perx. I fjor, så vel som året før, fikk de inntekter på i overkant av 200.000 kroner. Samtidig økte underskuddet fra 6 til 7,45 millioner kroner.

Ikke som forventet

– Regnskapet for 2019 viser ikke den positive utviklingen som var forventet. Tallene reflekterer at selskapet fortsatt var inne i en utviklingsfase gjennom store deler av året og derfor holdt et lavt aktivitetsnivå, sier Perx-sjef Morten Grusd.

Han forteller at de opplever positiv utvikling i år, blant annet på grunn av et samarbeid med Storebrand Bank, samtidig som coronaviruset har skapt usikkerhet og dempet vekst.

– Det er viktig for oss å oppnå lønnsomhet i løpet av relativt kort tid, men hvor raskt dette vil gå er det vanskelig å si noe om, sier Grusd.

Jarle Holm i Monner sier selskapet har planer om å være lønnsomme innen utgangen av 2021.

Lån for 120 millioner kroner

Fundingpartner har befestet seg som markedsledende innen lånebasert folkefinansiering.

I 2019, som var deres første fulle driftsår, endte selskapet med å formidle lån for nesten 120 millioner kroner.

– Vi var meget fornøyd med 3,9 millioner kroner i omsetning, noe som var høyere enn målsettingen vår. Og selv om coronaviruset har satt oss noen steg tilbake i år, er jeg komfortabel med at vi skal vokse videre i 2020, sier Fundingpartner-sjef Geir Atle Bore.

– Er det viktig for dere å bli lønnsomme fort?

– Det er ikke viktig for våre eiere, Schibsted og DNB, som har et langsiktig syn på oss og vår bransje. Personlig mener jeg at alle selskaper skal og bør ha en klar plan om når og hvordan de skal bli lønnsomme, og det kan jeg innrømme at vi også har, men det blir ikke i 2020.

Geir Atle Bore leder Fundingpartner, selskapet som har blitt markedsledende innen lånebasert folkefinansiering. Vis mer Hans Dalane-Hval

Mål om lønnsomhet neste år

Kredd-sjef Andreas Talseth forteller at de tar sikte på å bli lønnsomme i løpet av 2021, drevet av økte inntekter fra en ny applikasjon.

– Store deler av fjorårets underskudd skyldes kostnader til utvikling av en ny refinansieringstjeneste som vi snart skal lansere med en bankpartner.

Hos fremtidens Kredd vil folkefinansiering være ett av flere produkter de tilbyr.

– Dette gjør at vi kan vokse raskere, samtidig som vi får flere ben å stå på, sier Talseth.

Han legger til at størrelsen på inntektene ikke nødvendigvis er så viktig i starten, men at man må demonstrere overfor investorer og interessenter at man har en forretningsmodell som er skalerbar og lønnsom innen en rimelig tidshorisont.

Fokuserer på vekst

Kameo har rettet seg mot hele det skandinaviske markedet via en plattform som de ifølge daglig leder Sebastian M. Harung har investert tungt i.

– Det er viktig for oss med lønnsomhet, men akkurat nå fokuserer vi på vekst samtidig som vi ønsker å opprettholde en god kvalitet i låneporteføljen, sier han.

Kameo har ambisjon om å nå «break-even» en gang i enten 2021 eller 2022.