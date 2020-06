Stortinget vedtok nye regler: – Nå kan vi betale lønn og feriepenger

Mandag vedtok Stortinget nye regler som åpner for at bedrifter kan utsette skatter og avgifter ut året. Ifølge advokat Ellen Schult Ulriksen kan dette bety at den varslede konkursbølgen i juni kun blir skjøvet på.

HADDE PENGETRØBBEL: Håvar Tandstad i Møbeltre AS opplevde full ordrestopp under coronakrisen. Dermed så juni ut til å bli deres vanskeligste måned hittil. Vis mer Marius Beck Dahle

Publisert: Oppdatert: 9. juni 2020 11:50 , Publisert: 9. juni 2020 11:31

– Med dette grepet vil vi ikke ha problemer med å betale ut lønn og feriepenger. Ulempen er at vi da skylder staten nesten 900.000 kroner i merverdiavgift, sier Håvar Tandstad, daglig leder i Sykkylven-bedriften Møbeltre.

For knappe to uker siden fortalte sunnmøringen om den kommende «trippelsmellen» i juni, og eksemplifiserte hvordan hardt pressede bedrifter ikke ville ha penger til å betale både feriepenger og to terminer med merverdiavgift.

Mandag vedtok Stortinget nye regler, etter at finansminister Jan Tore Sanner (H) hadde bedt om en hastebehandling av saken, som åpner for at coronarammede bedrifter kan søke om utsettelser av skatter og avgifter frem til 31. desember i år.

Det som så ut til å kunne bli en svært tøff juni måned for mange, kan dermed nå være unngått.

– Det viktigste for oss er å få tid til å håndtere krisen over litt tid, da vil dette gå greit, sier Tandstad.

Les på E24+ (for abonnenter) Storeier i Sats, XXL og Ving: – Viktig å ikke kaste bort en god krise

Ikke lenger rentefritt

Da coronakrisen inntraff, ga Stortinget rentefri betalingsutsettelse for momsen som hadde frist i april, frem til 10. juni.

Eventuelle videre utsettelser vil imidlertid koste penger. Forsinkelsesrenten vil ligge på 6 prosent.

På den måten vil det ifølge Sanner ikke være lønnsomt for bedrifter uten pengetrøbbel å bruke ordningen. Finansministeren poengterer at rentesatsen samtidig vil gi bedriftene incentiv til å finne løsninger for å dekke likviditetsbehovet deres.

– For oss er 6 prosent rente håndterbart og en bedre løsning enn å utvide kreditten eller søke om nye lån, sier Håvar Tandstad.

Les også Forsinkelsesrenten er satt ned med 3,5 prosentpoeng fra den eksisterende ordningen. Men Ap-politiker er urolig for at rentekostnaden kan forverre en allerede vanskelig situasjon for bedrifter som teller på knappene.

Bedring i sikte

Møbeltre-sjefen forteller at han allerede mandag søkte om betalingsutsettelse for merverdiavgiften for første og andre termin, som begge forfaller til betaling 10. juni.

– Vi regner med at det går i orden, sier Tandstad.

Dermed ser fremtiden straks mye lysere ut for selskapet som først og fremst leverer treverk til møbelindustrien, men også produserer glassveggsystemer for kontor og offentlig miljø.

Les på E24+ (for abonnenter) Derfor går kriserammede rigg- og supplyselskaper «aldri» konkurs

– Markedene er på vei tilbake, etterspørselen etter våre produkter har økt de siste ukene, og vi tar inn igjen de fleste ansatte i 100 prosent stilling i disse dager. Med økt aktivitet og økt omsetning, vil vi i løpet av noen måneder være i stand til å betale ned merverdi-beløpet og komme i rute med de likviditetsmessige utfordringene.

Problemene, sier Tandstad, vil imidlertid melde seg hvis det kommer flere runder med virusspredning.

– Dersom det skjer, vil det være mange bedrifter som ikke klarer å håndtere slike krav som betaling av merverdiavgift. De vil ha problemer med forutsetningene for videre drift.

– Kan bety utsatt konkursbølge

Konkursadvokat Ellen Schult Ulriksen i advokatfirmaet Haavind mente i mai at «noe må skje med merverdiavgiften, for en rekke selskaper vil ikke ha likviditet til å betale både dette og feriepenger».

Ellen Schult Ulriksen i advokatfirmaet Haavind Vis mer Hoan Ngoc Nguyen/Haavind

I en e-post skriver Ulriksen nå at hun ikke har sett konkret på det ferske vedtaket ennå, men sier på generelt grunnlag at en utsettelse vil kunne lette på likviditeten for mange virksomheter, «forhåpentligvis nok til at disse klarer seg over sommeren og frem til aktiviteten og omsetningen tar seg opp igjen».

– Utfordringene er imidlertid at mange virksomheter allerede har lave marginer og vil slite med å ta dette igjen og dekke den stadig økende gjelden. Da vil dette også kun innebære en utsatt konkursbølge, skriver hun.