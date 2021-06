Åpner for Europa-reiser fra 5. juli

Fra mandag 5. juli blir det lettere for nordmenn å reise i Europa, og ikke minst hjem igjen. Da skal det veldig mye til for å havne på karantenehotell.

LETTERE Å REISE SNART: Regjeringen gjør store endringer i innreise-bestemmelsene fra 5. juli. Vis mer byoutline Emilio Morenatti / AP

Regjeringen mener at risikoen for importsmitte nå er på et akseptabelt nivå og letter dermed på reiserestriksjonene og reglene som gjelder ved retur til Norge:

Fram til 5. juli er reiserådet fra Utenriksdepartementet (UD) å fraråde alle reiser til utlandet.

Men den 5. juli blir kommer det en stor liberalisering av reiserådene, i tråd med det EU ønsker og anbefaler. Da vil ikke Utenriksdepartementet lenger fraråde ikke-nødvendige reiser til EØS-landene, Storbritannia og Sveits.

Bare reisende fra Malta og Island, pluss enkelte regioner i Finland, slipper nå inn i Norge uten å gå i karantene.

Kan bli endret raskt

Men utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at situasjonen og smittebildet fortatt er uforutsigbart, og at det raskt kan komme endringer:

– Avhengig av smitteutviklingen i disse områdene kan det komme nye reiseråd på kort varsel. Dette kan gjøre det krevende for nordmenn å være på reise, sier hun.

Fra 5. juli skal Norge følge EUs grenser. De største endringen blir:

Hever terskelen for når du må i karantene: Den nye grensen blir 50 positive tilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Dagens grense er 25.

Hotellkarantene v il bare anvendes fra reisende som kommer fra «blodrøde» land, over 500 positive tilfeller pr. 100.000. Ingen av de aktuelle landene i Europa har så høy smitte nå. Norske myndigheter har bestemt at karanteneplikten ved innreise fra «røde» land skal opprettholdes, men fjerner plikten til å være på hotell. Men hotellkarantene kan også bli innført på kort varsel for reisende fra land hvor eventuelle nye mutasjoner av covid-19 sprer seg raskt.

Kan bli egne reiseråd for øyer i Middelhavet: I dag er det bare regioner i Norden som får sine egne reiseråd, altså kan reisende fra en rød region i Sverige havne i karantene, mens reisende fra en annen region i Sverige kan slippe. EU vil at Norge skal gjøre det for hele Europa, så hver region i Spania får sitt eget reiseråd. Slik som dette:

EU vil at Norge skal gi egne råd for alle regioner i Europa, men det følger de ikke. De oppdaterer dog definisjonen av grønt etter EUs råd.

Men dette vil ikke Norge følge. Norge skal fortsatt gi regionale råd for Norden - som vi gjør i dag - men ikke for land som Spania. UD bekrefter imidlertid overfor VG at det blir vurdert å gi egne råd for enkelte øyer og øygrupper i Middelhavet.

Følgende land i Europa ligger per i dag mellom 25 og 50 smittede pr 100 000, ifølge ECDC, europeiske helsemyndigheter, og kan dermed bli «grønne» og unntatt karantene etter de nye reglene fra 5.juli:

Italia, Tyskland, Tsjekkia. Ungarn. Østerrike, Bulgaria og Luxembourg.

VG har tidligere meldt at Romania og Polen har så raskt synkende smittetall at reisende derfra kan ta seg fritt inn i Norge om kort tid.

Slik ser regjeringens reiseråd-kart ut akkurat nå:

Hva er kriteriene i dag? Gule land eller områder har færre enn 25 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene og i snitt under 4 prosent positive prøver i samme periode.

Røde land eller områder har mellom 25 og 150 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og færre enn 4 prosent positive prøver i snitt i samme periode.

Mørkerøde land har flere enn 150 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og/eller flere enn 4 prosent positive prøver i snitt i samme periode.

Grå land: Reisende fra land utenfor Europa må på karantenehotell uavhengig av hvordan smittesituasjonen er der de kommer fra. Det er bare land i EU/EØS Storbritannia som regjeringen vurderer om skal farges gule. Vis mer vg-expand-down

Villnis av regler

Personer med norsk personnummer som er fullvaksinerte, slipper allerede karantene ved retur fra EØS-landene pluss Storbritannia og Sveits. Men de risikerer å møte hindringer når de reiser ut fra Norge.

Fortsatt er det en enorm variasjon av ulike regler som gjelder i andre europeiske land, som man må ta hensyn til.

Når det europeiske vaksine-sertifikatet tas i bruk i månedsskiftet juni-juli, er planen at det europeiske sertifikatet blir gyldig i Norge, og det norske sertifikatet blir en del av EUs felles system.

– Endelig!

Direktør Astrid Bergmål i Virke Reiseliv sier at dette er etterlengtede nyheter, også for norske reiselivsbedrifter:

– Endelig får reiselivsnæringene en dato å forholde seg til, mer forutsigbarhet og fornuftige lettelser. Vi er særlig fornøyde med at man øker terskelen for innreisekarantene til samme nivå som EU fra 5. juli. Dette er et viktig første steg for gjenåpning av internasjonal reisevirksomhet, skriver hun i en epost til VG.