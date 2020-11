Bellona anmelder Equinor for grov miljøkriminalitet etter granskingsrapport

Bellona varsler at de vil anmelde Equinor for grov miljøkriminalitet etter at Miljødirektoratet fredag kom med sterk kritikk av utslipp fra Mongstad.

NTB

Publisert: Publisert: 27. november 2020 18:00

– Det vi ser nå er et selskap som er i dyp krise, og som må defineres som notorisk miljøkriminelle. Jeg er dypt bekymret for utviklingen vi ser, det er bare et tidsspørsmål før en alvorlig ulykke skjer på ett av deres anlegg, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

Miljødirektoratet kom fredag med svært sterk kritikk av Equinor, og skriver at styret ikke tar miljøet på alvor etter å ha mottatt en intern gransking av utslippene på Mongstad. Rapporten omhandler flere ulovlige oljeutslipp på Mongstad, og kommer kort tid etter brannen på LNG-anlegget på Melkøya.

– Vi kommer til å anmelde dette. Det er grov miljøkriminalitet vi står overfor. Og igjen ser vi hvordan vedlikeholdsprogrammene blir kuttet, akkurat som på Melkøya, sier Hauge.

– Hvorfor er dette så alvorlig?

– For det første, her har medarbeidere prøvd å si fra, de har fått beskjed om at dette skal de ikke bry seg med. For det andre viser det at ledelsen ikke prioriterer vedlikehold og miljø. Og det er det Miljødirektoratet som sier. Dette er et resultat av kostnadsbesparing, og de holder ting skjult for myndighetene, sier Hauge.

NTB har bedt Equinor kommentere anklagene fra Hauge og den varslede anmeldelsen. Equinor har selv sendt ut en pressemelding om granskingsrapporten.

– Forholdene vi har avdekket på Mongstad er uakseptable, sier Irene Rummelhoff, direktør for Markedsføring, prosessering og handel i Equinor.

