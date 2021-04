Utelivsaktører om nye 700 millioner: – Vil ikke avgjøre om bedrifter overlever

De 700 millioner kronene vil være en god hjelp, mener sentrale utelivsaktører, dersom nåløyet ikke blir for trangt og midlene blir enkelt tilgjengelige.

Lørdag ble det kjent at regjeringen vil punge ut med 700 millioner kroner til reise- og utelivsbedrifter som restarthjelp etter gjenåpningen.

– Det som er det interessante her er å vite hvordan disse midlene skal fordeles, sier Karl-Henning Svendsen, sjef i Noho Norway.

Selskapet driver flere av Oslos største utesteder - blant annet Kulturhuset, Prindsens Hage, Oslo Camping, Youngs og Colonel Mustard.

Han forklarer at mange av aktørene i bransjen har opparbeidet seg mye gjeld, ettersom man har gått i minus i omtrent ett år.

– Det er ingen tvil om at en restart-pot kommer godt med, men spørsmålet er om det er nok når man tenker på alle som er rammet, og kriteriene som legges til grunn.

I tillegg understreker Svendsen at de fortsatt mangler kompensasjon for varelagrene som har måttet kastes. Han sier ordningene kommer, men at de ofte kommer for sent.

En bransje i knestående

Markus Gjelseth driver sammen med sin bror Mat & Drikke-Gruppen, som blant annet eier restauranter og utesteder som Louise Restaurant og Bar, Albert Bistro og Lekter’n.

– Vi tenker at det er veldig, veldig bra, og helt avgjørende for at bransjen kan begynne å se fremover igjen, sier han om den nye krisepakken.

Han legger til at såfremt nåløyet for å kvalifisere til midlene ikke blir alt for lite, er det veldig positivt for bransjen.

– Men tror du dette blir det som redder aktører i bransjen med tanke på underskuddene mange har bygget opp over lang tid?

– Jeg tror ikke dette vil avgjøre om aktører i bransjen overlever eller ikke, men jeg tror det kan være et bidrag som gjør at de som overlever faktisk har økonomisk mulighet til å tenke fremover.

Han legger til at det vil være ekstremt vanskelig for bransjen å fokusere på både innovasjon, teknologi og bærekraft uten et økonomisk bidrag slik situasjonen er nå.

– Da kan dette være fint for å bidra til å løfte noen aktører inn i den neste fasen, forklarer han.

– Helt avhengige av å kunne åpne snart

Mat og Drikke-gruppen har fått dekket noen utvalgte faste uunngåelige kostnader gjennom kompensasjonsordningen.

– Vi er veldig klare og helt avhengige av å snart kunne åpne. Nå har vi vært pålagt stengt i et halvt år, og det er klart at når dekningsgraden kun tar for seg en prosentandel av de faktiske uunngåelige kostnadene man har er det veldig tøft å bære.

Han understreker at det også er en ekstremt krevende situasjon for deres ansatte, hvor omtrent 100 er permittert per dags dato.

Restaurant- og bareieren håper å kunne åpne restaurantene i månedsskiftet mellom april og mai også i Oslo, og krysser fingrene for å få tilbake skjenkebevilgningen så fort som mulig.

Håper på Oslo-gjenåpning

Svendsen i Noho sier det for han virker som om Oslo åpnet sist helg. Han ønsker å få gjenåpningen i gang slik at man kan ha smittevernstiltak og kontroll på åpningen.

– I alle parker og over hele Oslo satt folk og drakk øl. Hvis man ikke åpner igjen så vil Oslo styre seg selv. Konsekvensen kan bli en ny nedstenging, som er det verst tenkelige scenarioet for oss, sier han.

– Det er litt som en fotballkamp. Når dommeren blåser i gang kampen har den startet. Det nytter ikke å sitte på sidelinjen og snakke taktikk da.

Han sier at de har vært klare for en åpning siden nedstengingen i november, men at de håper og tror på en ny Oslo-åpning 3. mai.

