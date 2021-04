Mimir: – Så synd at Ydstebø ikke får sove

– Dersom Alfred Ydstebø ikke får sove på grunn av det som skjedde i Paradis, så har han et trist liv, sier Rødt-politiker Mímir Kristjánsson til Aftenbladet.

Mímir Kristjánsson nekter å tro at Aker-konsernet ikke kunne vente halvannet år på at Paradis-utbyggingen skulle få ny politisk behandling. Vis mer byoutline Pål Christensen

Mímir Kristjánsson reagerer på at utbygger Alfred Ydstebø i Base Gruppen mandag klaget sin nød over at byen gikk glipp av Aker sine utbyggingsplaner i Paradis.

– Det er virkelig på tide at Alfred Ydstebø forstår at det nå er innbyggerne og ikke utbyggerne som skal bestemme hva og hvor det skal bygges i denne byen, sier Kristjánsson. – Det som skjedde i Paradis var en helt normal og meget demokratisk prosess, der byens politiske flertall ønsket å se utbyggingen i en større sammenheng, og ikke flekkvis og delt.

Kristjánsson understreker at Aker selvsagt er hjertelig velkomne til Stavanger.

– Ja, det er jo faktisk både plass og en ferdig reguleringsplan i Jåttå, der Aker allerede er i dag. De får gjerne utvide virksomheten sin i byen vår, men de skal vite at det er politikerne som bestemmer hvor det skal skje.

Lovet for mye

Rødt-politikeren, som altså har siktet seg inn på stortingsplass til høsten, tviler sterkt på at Aker ikke kunne vente halvannet år på en ny områdeplan som tar overordnede hensyn til all utbygging i Paradis.

– Det som skjedde var vel at Alfred Ydstebø kom med løfter til Kjell Inge Røkke og Aker som han ikke kunne holde. Og det hadde han for så vidt grunn til, først og fremst på grunn av det som John Peter Hernes sa i avisa.

Hernes, som var Høyre sin ordførerkandidat før valget, uttalte blant annet at det var «ekstremt viktig å finne løsninger som tillater at Aker, Base og Bane Nor får bygge ut i Paradis, og at avklaringene kommer raskt.»

Ny virkelighet

Kristjánsson er overbevist om at Ydstebø og alle andre investorer og utbyggere nå må venne seg til en annen virkelighet.

– Den rettedalske æraen er for lengst over her i byen. Nå tas ikke lenger viktige avgjørelser for byen av noen få maktpersoner innen næringsliv og politikk. Det er rett og slett mer demokrati ute og går.

