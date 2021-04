Kampen om båtplassene: – Det blir krig

Fjorårets elleville båtrekorder er på vei til å bli overgått. 10 til 12 års ventetid for båtplass er ikke uvanlig. Men det finnes fortsatt muligheter for å sikre seg båtplass for sommeren.

Båtsalget i fjor økte markant under pandemi og reiserestriksjoner. Det har derimot ikke vært en økning i antall båtplasser i Indre Oslofjord. Vis mer byoutline Benedicte Storm Bamvik / E24