Eldreombud etter E24-sak: – Bør være tilsyn med fremtidsfullmakter

Norges første eldreombud, Bente Lund Jacobsen, mener ordningen med fremtidsfullmakter bør gås etter i sømmene.

Bente Lund Jacobsen ble i år Norges første eldreombud. Vis mer byoutline Eldreombudet

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

De siste månedene har E24 bedt alle fylkesmenn i landet om innsyn i saker der innsendte fremtidsfullmakter ikke er stadfestet.

Stadfesting er én av få muligheter myndighetene har til å se fremtidsfullmakter, som det offentlige ikke ellers fører noen kontroll med.

Stadfesting er ikke et gyldighetskrav, men en frivillig måte å få bekreftet at avtalen har trådt i kraft.

I etterkant av saken reagerer Norges første eldreombud, Bente Lund Jacobsen, på fravær av tilsyn med avtalene:

– Det kan se ut som det vil være nødvendig å gå ordningen med fremtidsfullmakt etter i sømmene. Jeg synes absolutt det bør være en tilsynsordning med fremtidsfullmaktene, sier hun til E24.

Slik har E24 jobbet med dokumentene E24 har bedt om innsyn i alle fremtidsfullmakter som fylkesmenn i Norge har besluttet ikke å stadfeste, fra 2013 og frem til mai i år. E24 har også bedt om svarbrevet som forklarer hvorfor.

E24 har totalt mottatt 568 svarbrev der fylkesmennene begrunner hvorfor de ikke stadfester en fremtidsfullmakt. Alle disse er gjennomgått og kategorisert.

Flere svarbrev peker på flere feil/mangler. Et svarbrev kan derfor være kategorisert under flere kategorier.

Fylkesmennene har gjort ulike vurderinger av hva de gitt E24 innsyn i, én har ikke sendt med saker der fremtidsfullmakten ikke er sendt fylkesmannen

Oslo og Viken har kun gitt innsyn i saker fra 2019 og frem til mai 2020, da de på grunn av mengde ikke har kunnet gå gjennom alle saker tilbake til 2013.

E24 bruker minstetall fordi fylkesmennene har gjort ulike vurderinger. Flere har oppgitt at materialet ikke er fullstendig. Vis mer vg-expand-down

– En skam

Som del av E24s gjennomgang ble historien om en kvinne i 80-årene fortalt. Hun ble isolert fra slekt etter at hun underskrev en fremtidsfullmakt og flere andre fullmakter med sønnen.

Kvinnens sønn har ikke svart på E24s spørsmål. I retten sa han at han hadde et nært forhold til moren, og at kontakten bar preg av omsorg, ikke manipulering.

Så vidt E24 vet, ble fremtidsfullmakten kvinnen i 80-årene undertegnet aldri sendt til stadfesting hos Fylkesmannen.

Eldreombudet har fått opplysninger om lignende saker og reagerer sterkt:

– Eldre mennesker, de som har vært med på å bygge det samfunnet vi er så heldig å få vokse opp i, skulle ikke oppleve sånt. Det er en skam og bør slås meget hardt ned på. Jeg ønsker at alle som opplever sånt har mot til å skaffe hjelp for å ordne opp, eller at pårørende tar affære, sier Bente Lund Jacobsen.

– Uten kontroll kan og vil noen ha anledning og se mulighet for misbruk for å komme til midler.

Les også Fylkesmann vil ha lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

– God tanke bak

Fremtidsfullmaktordningen ble innført i 2013, som et privatrettslig alternativ til vergemål. Selv om eldreombudet er kritisk til at det er ingen offentlig kontroll av systemet, peker hun på at tanken bak ordningen er god.

– Jeg synes det er viktig at en legger til rette for at de nærmeste pårørende, som ønsker fullmaktsgiveren alt godt, kan være fullmektig, sier Bente Lund Jacobsen.

I desember kom estimater for forekomst av demens i Norge. Disse viser at i overkant av 100.000 nordmenn i dag har demens og at antallet vil mer enn dobles de neste 30 årene.

– Med utsiktene for en stor andel av demens i årene som kommer vil fremtidsfullmaktene bli viktig for mange, og tilgjengelig informasjon, trygghet og forståelse for innhold er vesentlig, sier eldreombudet.

Vil følge opp

Regjeringen kunngjorde i fjor at et eldreombud skulle opprettes for å fremme eldres interesser. Tidligere i år ble Bente Lund Jacobsen ansatt i stillingen. Ombudet holder til i Ålesund og har et nasjonalt mandat.

Ifølge eldreombudsloven skal Jacobsen blant annet «foreslå tiltak som kan styrke eldres interesser og løse eller forebygge utfordringer for eldre i samfunnet».

– Når det gjelder om jeg ser på fremtidsfullmaktene i sin helhet som innenfor oppdraget til eldreombudet i henhold til lov om eldreombud, er svaret ja. Det er definitivt i eldres interesser at fremtidsfullmakten ikke gir mulighet til verken å umyndiggjøre eldre, å stjele fra dem eller å frarøve eventuell andre arvinger deres rettigheter. Jeg vil kalle dette økonomisk vold mot eldre.

Eldreombudet er tydelig på at det blir viktig å følge opp saken.

– Måten eldreombudet vil kunne ta opp saker, er å belyse disse i rette fora og i noen tilfelle legge press på at saker sees på og hvor en eventuelt vil kunne finne muligheter for endringer. Det kan se ut som fremtidsfullmakten kan være et område hvor en ser på muligheter for forbedringer både når det gjelder informasjon, utforming og system eller tilsyn av ordningen, sier Lund Jacobsen.

