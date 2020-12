Fergepassasjer: – Det er dramatisk

Onsdag kveld ble alle Boreals ferger stanset og beordret til kai. Mirjam Ydstebø er en av mange passasjerer som står igjen på fergekaia uten å vite hva som skjer.

FERGESTOPP: Boreals plutselige fergestopp onsdag kveld oppleves som dramatisk for øyboerne. Vis mer byoutline Mirjam Ydstebø

Ydstebø bor på Kvitsøy utenfor Stavanger.

– Vi fikk bare beskjed om at fergen ikke skulle gå, og at vi måtte følge med på Boreals nettsider, men der sto det ingenting, sier hun på telefon til E24.

Selv var hun bekymret for at noe var skjedd med mannskapet, for hun var ikke klar over at alle Boreals ferger var stanset.

– Det er dramatisk for alle de som pendler her på øya hvis dette blir langvarig. Vi er en helt fergeavhengig øykommune, sier hun.

Mirjam Ydstebø er en av passasjerene som venter i uvisshet på ferge onsdag kveld. Vis mer byoutline Studio Hjelm

Ikke noe reelt alternativ

Ydstebø bruker fergen for å komme inn til Stavanger. Nå håper hun at nødalternativet, som er en hurtigbåt drevet av kollektivselskapet Kolumbus, kan ta henne inn til byen.

Denne båten tar imidlertid ikke biler, og går kun to ganger om dagen. Det er derfor ikke et reelt alternativ for de fleste pendlerne.

Ydstebø er tidligere ordfører på øya (2011–2019), som huser rundt 520 innbyggere. Hun anslår at det hver dag er 100–150 som pendler fra Kvitsøy.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) sier onsdag kveld at Kolumbus setter inn hurtigbåt til alle avgangene i Mekjarvik - Kvitsøy-sambandet onsdag kveld.

– Fra torsdag morgen vil Kolumbus sette inn ekstraferge som tar alle avgangene. Det betyr at de som kommer med bil onsdag kveld, må sette denne igjen på kaien, og at de kan hente den igjen torsdag, sier hun.

Første hurtigbåt vil være på plass i Mekjarvik til 20-avgangen onsdag.

Noen få biler står igjen og venter, mens de fleste har gitt opp etter å ha fått beskjed om at fergen ikke går. Vis mer byoutline Mirjam Ydstebø

– Avdekket alvorlige avvik

Boreal har ferger og hurtigbåter i Nordland, Finnmark, Møre og Romsdal, Rogaland og Vestland.

Totalt er det snakk om 41 ferger og hurtigbåter som er tatt ut av drift.

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet sier til E24 at «det overordnede styringssertifikatet» er trukket tilbake etter en tilleggsrevisjon. Dette påvirker alle fartøyene.

Pressetalsmann Jon Kristian Fadnes i Boreal Norge bekrefter at Boreal Sjø i dag har hatt revisjon fra Sjøfartsdirektoratet.

«Under revisjonen er det avdekket et alvorlig avvik. Boreal har lagt fram en handlingsplan til Sjøfartsdirektoratet, og avventer tilbakemelding på denne. Inntil handlingsplanen er godkjent, må rederiets fartøy ligge til kai», skriver han i en melding til E24.

«Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder, og kommer med mer informasjon så fort dette foreligger».

Publisert: 16. desember 2020 17:48 Oppdatert: 16. desember 2020 18:19