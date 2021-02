Bedrifter med svenske ansatte rammet: – Vi frykter ringvirkningene av stengte grenser

Tusenvis av svensker pendler til jobb i Norge. Nå kommer de seg ikke over grensen. Med nøkkelpersonell fanget på feil side av grensen frykter norske bedrifter for fremtiden.

Bård Degnes er daglig leder i byggselskapet Øst AS i Halden. De har svenske ansatte som sitter fast på feil side av grensen. Vis mer byoutline Hanne Eriksen/Halden Arbeiderblad

– Situasjonen er både utfordrende og krevende for oss som selskap, men også for våre ansatte som dagpendler, uttaler Bård Degnes, daglig leder i byggselskapet Øst AS i Halden.

De har tre svenske ansatte, som han beskriver som nøkkelpersonell. Disse befinner seg nå på «feil side» av grensen.

Selskapets funksjon som byggentreprenør anses ikke som samfunnskritisk. Dermed får ikke ansatte som er bosatt i utlandet komme inn i Norge for å jobbe uten å bli rammet av karantenereglene.

Degnes fremhever viktigheten av godt smittevern, men fortviler over en situasjon han beskriver som uforutsigbar.

Selskapet er avhengig av nøkkelpersonell som er bosatt i Sverige. Det kan få konsekvenser for fremtidige prosjekter.

– Vi frykter ringvirkningene av stengte grenser, sier han.

Onsdag formiddag anbefaler Helsedirektoratet å forlenge innreiserestriksjonene ut februar. I utgangspunktet ble det varslet stengte grenser ut denne uken.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse om coronasituasjonen onsdag klokken 13.

Kalte inn pensjonister

NRK har tidligere omtalt hvordan Nexans i Halden har engasjert pensjonister for å holde produksjonen i gang ved sin kabelfabrikk, fordi de har 35 svenske ansatte som har dagpendlet på jobb – som nå ikke kommer seg over grensen.

HR-sjef Linda Nyegaard sier til E24 at situasjonen er fortvilende.

– Dette påvirker særlig våre svenske medarbeidere som ikke får lov til å komme på jobb. Vi har fulgt alle regler og forventer nå at grensependlere får komme tilbake på jobb, uttaler Nyegaard til E24.

Jon Kristiansen er regiondirektør i NHO. Vis mer byoutline NHO

NHO ønsker konkrete tiltak

Administrerende direktør Jon Kristiansen i NHO Innlandet organiserer mange bedrifter langs grensen. Også han understreker at smittevern er det viktigste i saken – og at lokale bedrifter er forberedt på å «holde ut» inntil oppdatert regelverk foreligger.

Han tror imidlertid på «store utfordringer» for det lokale næringslivet dersom grensene holdes stengt videre.

– For mange bedrifter gjelder dette ansatte med spesialkompetanse. I verste fall kan dette gi redusert produksjon og tap av arbeidsplasser, sier Kristiansen til E24.

Kristiansen og NHO har videre spilt inn flere konkrete forslag til regjeringen angående unntak for grensependlere, blant annet et eget visum for grensependlere og avgrensning til bestemte regioner. Tanken er at disse kan fungere som en livline for bedrifter som er avhengige av spesialkompetanse fra pendlere.

– Vi er bekymret, men løsningsorienterte.

Felles arbeidsmarked med Sverige

Halden har i mange år hatt et felles arbeidsmarked med Sverige på tvers av grensene. Ordfører i Halden kommune, Anne-Kari Holm, sier til E24 at hun synes myndighetene må forsøke å få til en ordning som fungerer for grensekommunene.

– I Halden har vi et felles arbeidsmarked med Sverige, og det må komme regler som fungerer for oss, sier Holm.

– Flere av bedriftene i Halden er avhengig av sine arbeidere fra Sverige, så dette er et alvorlig problem for oss, sier Holm.

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, sier at nærmere 30.000 svensker er avhengig av å kunne pendle til Norge for å dra på jobb.

– Vi håper på en oppmykning av regelverket. Byggevirksomhet er både bedrifts- og lokalkritisk. Bedrifter i grensenære områder rammes hardt av dette, forteller Sandnes.

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening Jon Sandnes. Vis mer

Arbeidere stående uten lønn

OBOS Block Watne jobber med boligbygging og jobber i grensekommunene mellom Hamar og Halden. De har rundt 30 pendlere, hvor noen pendler hver dag og andre ukentlig.

Administrerende direktør i Block Watne, Benth Eik, betegner situasjonen som urettferdig.

– Våre svenske medarbeidere har fulgt opp et strengt smittevernregime siden i sommer, og vi har ikke hatt en medarbeider med påvist smitte. Derfor synes vi dette er urettferdig mot våre medarbeidere, sier Eik.

– Noen av grensependlerne har valgt å bli i Norge, men de fleste har ikke muligheten på grunn av familie og lignende, sier Eik.

Han sier at dersom dette fortsetter over tid vil det få store konsekvenser for dem og deres arbeider.

– Hvis dette fortsetter lenge får vi mangel på arbeidere til å utføre jobben, og får dermed ikke startet prosjektene våre. Våre medarbeidere blir stående uten lønn, ettersom vi ikke har et permitteringsgrunnlag, uttaler Eik.

Han viser til at flere fagarbeidere innen en rekke områder mangler permitteringsgrunnlag fordi det finnes behov for arbeidskraften deres.

HJEMMEKONTOR: Ørjan Reinholdsson, hovedtillitsvalgt i OBOS Block Watne, får ikke dra på jobb i Norge. Han må jobbe hjemmefra. Mange av hans kollegaer er i samme båt, men har jobber hvor de ikke kan jobbe hjemmefra. Vis mer byoutline Privat

Hovedtillitsvalgt i Block Watne, Ørjan Reinholdsson, har hjemmekontor i Sverige og følger situasjonen i Norge tett.

– Alle tas over én kam. Vi får ikke støtte hjemme i Sverige siden vi betaler skatt til Norge, men får ikke økonomisk støtte der heller.

Reinholdsson opplever situasjonen som frustrerende.

– Vi har fulgt alle regler for smittevern og karantene, vår gruppe har hatt lav til ingen smitte. Vi får ikke hjelp noe sted.

I første omgang er grensene stengt i to uker – frem til 12. februar. Regjeringen har tidligere opplyst at restriksjonene kan blir forlenget.

