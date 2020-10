Legger Color Fantasy til kai – ytterligere 400 blir permittert

På grunn av smittesituasjonen og pålagte reguleringer blir nå Kiel-ferga lagt til kai. Til sammen er nå 1000 permittert.

MS Color Fantasy legges til kai inntil smittesituasjonen og myndighetspålagte reguleringer blir endret. Vis mer byoutline Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 20. oktober 2020 13:08 , Publisert: 20. oktober 2020 12:07

Color Line har besluttet å redusere kapasiteten mellom Oslo og Kiel.

Det melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

MS Color Fantasy legges til kai inntil smittesituasjonen og myndighetspålagte reguleringer blir endret.

– Reduksjon av kapasitet er dessverre nok en gang nødvendig, og det er avgjørende at regjeringen og Stortinget stiller opp med kompensasjonsordninger både i høst og til neste år, sier konsernsjef i Color Line Trond Kleivdal.

Dette vil innebære at ytterligere 400 ansatte blir permittert.

Fra 4. november vil MS Color Magic seile i en tilpasset fartsplan med gods og passasjerer. Passasjerene vil være om bord under hele reisen uten å gå i land i Kiel. Ilandstigning vil først skje ved retur Oslo.

300 årsverk er borte

Reiselivsbransjen er blant de hardest rammede av coronapandemien.

Til sammen er nå 1000 Color Line-ansatte permittert.

– I tillegg har 300 ansatte sluttet, hovedsakelig gjennom frivillige sluttpakker, opplyser konserndirektør Helge Otto Mathisen til E24.

Rundt 2.200 av de totalt 2.400 ansatte har vært permittert siden myndighetene stengte grensene 13. mars. I slutten av mai begynte selskapet å ta tilbake 1000 ansatte.

Men de siste ukene har Fjord Line og Color Line igjen varslet oppsigelser og permitteringer av til sammen 500 årsverk.

Color Line har tidligere uttalt at de må redusere kostnadene med 250 millioner fra og med neste år.

– Vi må stole på at smittevernsituasjonen utvikler seg for det bedre og at vi får ordninger som gjør at vi kan komme oss opp igjen, sier Mathisen.

