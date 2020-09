Knusende kongressrapport om Boeing

Flyprodusenten Boeing må tåle knusende kritikk i en ny kongressrapport etter de to katastrofale flyulykkene med Boeing 737 Max i 2018 og 2019.

I rapporten blir ulykkene omtalt som «en fryktelig kulminering» av ingeniørtabber, dårlig ledelse og alvorlig mangel på oversikt.

Rapporten kommer fra en komité i Representantenes hus, der Demokratene har flertall.

– Vår rapport skildrer sjokkerende avsløringer av hvordan Boeing – satt under press i konkurranse med Airbus og for å levere profitt for Wall Street – unnslapp FAAs gransking, holdt tilbake informasjon fra pilotene og når alt kom til alt, gjorde at flyene som kostet 346 uskyldige mennesker livet, var i trafikk, sier Peter DeFazio, som leder transport- og infrastrukturkomiteen.

– Gamblet med sikkerheten

I rapporten rettes det kritikk både mot Boeing og og USAs luftfartstilsyn FAA. Den er resultatet av en 18 måneder lang granskning der over 20 ansatte i Boeing og FAA er intervjuet.

– Det som er særlig frustrerende, er at Boeing og FAA gamblet med publikums sikkerhet i den kritiske perioden mellom de to ulykkene, sier DeFazio.

En rapport fra USAs samferdselsdepartement som ble lagt fram i juli, slår fast at ingeniørene som skulle godkjenne Boeings 737 Max-fly, ikke ble informert om endringer i systemet som forårsaket alvorlige ulykker.

Informerte ikke om endringer

Endringen var at det var installert et såkalt MCAS-program som presset nesen på flyet ned for å unngå at det steilet, noe som kunne skje fordi de nye og større motorene var plassert høyere og lenger fram på vingene.

Pilotene var ikke infomert om dette systemet, og i de to ulykkene i Etiopia og Indonesia greide de ikke å gjenvinne kontrollen over flyet før det styrtet.

Boeing slapp unna grundigere godkjenning ved å overbevise FAA om at flyet bare var en oppdatert versjon av tidligere 737-er. Om flyet skulle sertifiseres som et nytt fly, ville opplæring av piloter i simulator kostet Boeing mer penger.

Boeings 737 Max-fly har stått på bakken i alle land siden styrten i Etiopia i mars 2019, der alle om bord omkom. Året før krasjet et fly av samme type i Indonesia.

Ennå ikke godkjent

Til sammen døde nær 350 mennesker i de to ulykkene. Amerikanske luftfartsmyndigheter overvåket en testflight i slutten av juni, men har ennå ikke fornyet sertifiseringen slik at flyet kan settes inn i trafikk.

Boeing sier at de har forbedret prosedyrene sine etter krasjene, satt opp et nytt sikkerhetssystem og restrukturert ingeniøravdelingen.

– Når FAA og andre tilsynsmyndigheter har avgjort at Max på trygt vis kan være i trafikk igjen, vil det være et av våre mest granskede fly i historien, og vi har full tro på sikkerheten, heter det i uttalelsen.