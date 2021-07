Jordbærsesongen gjekk betre enn frykta

Frukt- og grøntnæringa er bekymra for mangelen på arbeidskraft. For nokon har det til no gått betre enn venta, mens andre slit.

Geir Joa har tidlegare gjort investeringar som gjer det mogleg å skyva sesongen. Det er han særleg glad for i år. Vis mer byoutline Carina Johansen