Fjoråret ble tidenes beste for familiebedriften Nordan

At nordmenn pusset mer opp i koronaåret 2020, bidro til at pengene rullet inn som aldri før hos Nordan. For første gang i historien passerte selskapet 3 milliarder i inntekter.

Tore Rasmussen er konsernsjef i NorDan, som bestefaren Johannes etablerte i 1926. Vis mer byoutline Anders Minge

– Det ble et rekordår, og langt bedre enn vi hadde grunn til å tro da pandemien slo inn over oss. Det gikk bare bedre og bedre gjennom året, og da vi talte opp til slutt, var tallene veldig gode.

Konsernsjef Tore Rasmussen ser tilbake på et 2020 som var preget av stor usikkerhet, men som endte svært godt for familiebedriften Nordan på Moi helt sør i Rogaland, som produserer vinduer og dører.

Doblet resultatet

Omsetningen endte på 3,4 milliarder kroner, en oppgang på nesten 25 prosent fra 2019. Aldri har inntektene vært høyere, og aldri tidligere har de bikket 3 milliarder.

– Det er vi veldig fornøyd med, sier Rasmussen.

Også på bunnlinjen pekte pilene kraftig oppover. Resultatet før skatt endte på 327 millioner kroner, mer enn en dobling fra 157 millioner året før. Også det er rekord.

– Gode resultater og bedre lønnsomhet betyr svært mye. Vi får større handlefrihet og mulighet til å investere i det vi ønsker. Dessuten er det viktig for arbeidsmoralen og motivasjonen til våre ansatte. Alle vil vel jobbe i en bedrift som går bra.

Nordan-konsernet har om lag 2000 ansatte, hvorav 700 i Norge.

Tall i millioner 2020 2019 Endring i % Inntekter 3375 2720 24 Driftsresultat 335 167 100,6 Res. før skatt 327 157 108,3

Nordan Familiebedrift fra Moi.

Etablert i 1926 av Johannes Rasmussen.

Produserer vinduer og dører.

Fabrikker i Norge: Moi, Egersund, Klepp og Otta.

Fabrikker i Europa: Sverige (3), Polen (2), Litauen (2) og Danmark (1).

Har også salgskontorer i Storbritannia, Irland og Kina.

45 prosent av salget skjer i Norge. 25 prosent i Sverige og 20 prosent i Storbritannia og Irland.

2000 ansatte, hvorav 700 i Norge. Vis mer vg-expand-down

Én av årsakene til den store framgangen var at folk brukt mer tid og penger på å pusse opp hjemmene sine i koronaåret 2020.

– Den effekten skal ikke undervurderes. Byggevarer hadde generelt god vekst i fjor, sier Rasmussen.

Han forteller videre at de fleste byggeprosjekter i Nordans markeder gikk som normalt til tross for viruset. Unntakene var Storbritannia og Irland, der alle byggeplasser ble stengt i april og mai.

Endelig i Danmark

Nordan ble etablert på Moi i 1926 av den unge dansken Johannes Rasmussen. Egentlig skulle han til USA, men møtte kjærligheten på Moi mens han ventet på visum. Nå er det tredje generasjon som eier og driver selskapet.

NorDan-navnet er en forkortelse for «Norge Danmark» og spiller altså på bedriftens røtter. Likevel skulle det gå 94 år før selskapet etablerte virksomhet i Danmark. Det skjedde i fjor, da vindusfabrikken STM Vinduer ved Rudkøbing sør for Odense ble kjøpt opp.

Konsernsjefen er godt fornøyd med at ringen nå er sluttet og mener det var på tide.

– Etableringen i Danmark var en viktig milepæl for konsernet. Vi har stor tro på det danske markedet og mener vi kan bli en stor aktør der, sier han.

4 milliarder neste år

Også i Irland ble det gjort et oppkjøp i fjor, og ifølge Rasmussen var de to oppkjøpene en viktig grunn til veksten i fjor – de to nyervervelsene sto for om lag halve inntektsøkningen.

Mot slutten av året kjøpte Nordan dessuten Klepp-bedriften Rubicon, som driver med glass- og aluminiumsfasader, uten at det fikk noen innvirkning på fjorårets tall.

Dermed har Nordan nå virksomhet i åtte land: Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Irland, Polen, Litauen og Kina. Norge står for rundt 45 prosent av totalen, og deretter følger Sverige (25 prosent) og Storbritannia og Irland (20 prosent).

Nordan regner med betydelig vekst også i årene framover. I år er det budsjettert med en omsetning på 3,8 milliarder kroner, og neste år skal neste milliardgrense passeres.

– Det tror jeg er fullt mulig. Lenger fram enn det har vi ikke tenkt, sier Rasmussen.

Storbritannia er Nordans tredje viktigste marked. Utbyggingen Silvertown i London er bedriftens største kontrakt noensinne, med leveranse av alle vinduer og dører til 900 leiligheter og et hotell. Ifølge konsernsjef Tore Rasmussen er det ingen store konsekvenser av brexit. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

«Smarte» dører og vinduer

Digitalisering og bærekraft er begreper som preger mange bedrifter og bransjer for tiden. Nordan er ikke et unntak.

– Folk vil ha mer enn vanlige vinduer og dører, sier Rasmussen og viser til at selskapet nå utvikler og produserer «smarte» produkter, som kan styres fra mobiltelefon og datamaskin.

– For eksempel er det snakk om dører med elektroniske låser, som kan åpnes med mobiltelefonen. Eller sensorer som registrerer om et vindu er åpent. Det finnes mange muligheter, sier han.

Samtidig etterlyser kundene grønne løsninger.

– Det å kunne dokumentere miljøegenskaper og karbonavtrykk blir veldig viktig. Det gjelder hele livsløpet fra produksjon til sluttbruk. Kundenes krav er mye tydeligere, og vi er ikke like aktuelle uten. Vi ønsker å være med på å gjøre bygninger og byggeplasser mer miljøvennlige, sier Rasmussen.

