Sats om ny runde med innstramminger: – Enn så lenge holder vi åpent

Onsdag kom Erna Solberg med budskap til innbyggere, bedrifter og kommuner om å stramme inn i kampen mot coronasmitten.

Publisert: Oppdatert: 5. november 2020 11:51 , Publisert: 5. november 2020 11:15

For treningssentre betyr det et krav om to meters avstand for innendørs trening. I tillegg anbefales kommunene med høyt smittetrykk om å stenge ned helt eller deler av steder som svømmehaller og treningssentre.

– Nå er det ingen stenging ennå, men kommer det et krav fra myndighetene så følger vi de restriksjonene som kommer til vår bransje. Men enn så lenge holder vi åpent, sier kommunikasjonssjef i Sats, Malin Selander til E24.

Videre forteller hun at de har lært av nedstengningen i vår. Hun understreker at de siden gjenåpningen ikke har opplevd smitteutbrudd.

– Siden 15. juni har vi hatt over fire millioner besøkende på våre sentre i Norge. Likevel er ingen smittetilfeller knyttet til sentrene.

– I dag har vi en regel på to meter på innendørs gruppetimer. Også har vi fokus på god hygiene, så det er trygt å bruke våre sentre, sier Selander.

Forbereder ny nedstenging

Onsdag la Sats frem resultater for sitt tredje kvartal.

Sats gikk med 18 millioner i underskudd etter skatt, etter å ha tjent 31 millioner i samme kvartal i fjor. Ved utgangen av kvartalet hadde treningskjeden 662.000 medlemmer, 25.000 færre enn på samme tid i 2019.

Kommunikasjonssjefen sier at de har et godt finansielt grunnlag i møtet med en ny runde med innstramminger.

– Det er jo veldig urovekkende for folkehelsen om vår bransje blir rammet. Vi vet hvor viktig aktivitet er for den fysiske og psykiske helsen. Men, i usikre tider står vi klare til å handle. Kommer det nye restriksjoner kan vi tilpasse oss det.

Selander forteller at hun nå ikke kan si noe om hvordan en ny nedstenging vil påvirke treningsavgiften de krever av medlemmene sine.

Krever bred kompensasjonsordning på ny

Bransjeorganisasjonen Virke mener at regjeringens tiltak mot smitten er nødvendige, men krever samtidig rask handling for å motvirke de økonomiske konsekvensene.

− Myndighetene må følge opp med en generell kompensasjonsordning, hurtigere permitteringsmuligheter og lønnstilskudd, slik som i vår. Mange av våre virksomheter frykter nå omsetningsfall og permitteringer, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en pressemelding.

Sats er en av bedriftene som tilhører organisasjonen. I en fersk medlemsundersøkelse har Virke gjort flere bekymringsverdige funn:

1 av 3 virksomheter i handels- og tjenestenæringen at de frykter stort omsetningsfall i november som følge av smitteverntiltakene som ble innført forrige uke.

Dette rammer nye virksomheter og nye bransjer. 9 % av våre medlemmer ikke hadde permitterte fra før, vurderer permitteringer de neste 2 ukene.

17 % av de som allerede hadde permitterte, vurderer å permittere flere.

Nå kjemper Virke for en gjeninnføring av den brede kompensasjonsordningen «så snart som mulig».

− Regjeringens strategi for kompenserende tiltak med datostempling til februar og begrenset til noen bransjer holder ikke. Det må være hvor hardt en virksomhet er truffet av pandemien og smitteverntiltakene som avgjør om den får kompensasjon, ikke i hvilken næring virksomheten er definert, sier Horneland Kristensen.

GJENTA: Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen krever at regjeringen snarest kompenserer alle bedriftene som rammes hardt av både corona og tiltak. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

