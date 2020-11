Bor 1,5 time unna nærmeste apotek: Advarer politikerne etter apotekgigantens trusler mot leverandører

Wenche Midtun har hverken apotek i kommunen der hun jobber eller der hun bor. Hun reagerer på at konsernet bak Vitus og Ditt Apotek truer leverandører til å bortprioritere butikkene der hun får sine reseptfrie legemidler.

Wenche Midtun håper ikke apotekgigantene klarer å overtale leverandørene sine om å prioritere bort lokalbutikkene når det gjelder salg av reseptfrie legemidler. Det er fordi hun må kjøre 1,5 time til nærmeste apotek. Vis mer byoutline Eivind Senneset / Eivind Senneset

Forrige helg skrev E24 om landets nest største apotekkjede Norsk Medisinaldepot som i et lukket videomøte varslet konsekvenser for leverandører som selger reseptfrie legemidler til dagligvarebutikker.

Legemiddelindustrien mener konsernet saboterer konkurransen og at det kan sørge for dårligere utvalg i butikkene, noe som spesielt rammer distriktskommuner uten apotek.

Wenche Midtun bor i Masfjorden i Vestland og jobber i nabokommunen Gulen – begge steder uten apotek. Hun reagerer på utspillet fra apotekgiganten.

– Jeg synes ikke noe om det. Det viser jo at det er kapitalen som bestemmer, sier hun til E24.

– Alternativet for min del som ikke kjører bil akkurat nå, er å ta båt to timer til Bergen, det går ingen buss, sier Midtun, som på grunn av en trafikkulykke ikke kjører bil.

E24 har gjennomgått oversikten til Statens Legemiddelverk over godkjente apoteker. Gjennomgangen viser at 117 av landets 365 kommuner er uten apotek.

Dette gjelder utelukkende mindre kommuner i distriktene.

Apotekkjempen bak Vitusapotek, Norsk Medisinaldepot, var i et møte ikke nådig med leverandører som selger til konkurrentene i dagligvaren, kiosker og bensinstasjoner, men uttalte at de hadde droppet å ta inn varer fra selskaper som ikke var lojale til apotekene. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Umulig å ri to hester samtidig

Det var i et videomøte i forkant av forhandlingene mellom Norsk Medisinaldepot og leverandører i høst at det ble gitt klar beskjed om hva apotekkonsernet mener om at det selges reseptfrie legemidler utenfor apotekene.

– Så dere som leverandører har to valg: Enten velger dere å være apotekvennlig og satser fullt og helt på oss, eller så velger dere å være LUA-vennlig med de konsekvensene det har, sa en leder i Norsk Medisinaldepot i møtet.

«LUA» er en forkortelse for legemidler utenfor apotek.

– Det å ri disse to hestene samtidig, er i vårt hode helt umulig, sier lederen videre i videoen E24 har fått tilgang til, og som også har blitt overlevert til Konkurransetilsynet av Legemiddelindustrien.

Den eneste hesten Midttun forholder seg til er den hun passerer på gåturen med hunden. Hun mener politikerne må gripe inn hvis slike uttalelser fører til at utvalget blir dårligere i butikkene.

Wenche Midtun går tur med hunden. Hun synes det er bekymringsverdig om småkommuner som den hun bor i kan få dårligere tilbud av reseptfrie legemidler om apotekkjedene truer leverandører til å inngå eksklusive avtaler. Vis mer byoutline Eivind Senneset / Eivind Senneset

Norsk Medisinaldepot Norges nest største apotekaktør med både grossistledd og butikkjedene Vitusapotek og Ditt Apotek.

Har til sammen over 270 apotek spredt omkring hele landet.

Omsatte i fjor for 11 milliarder kroner, og kontrollerer en tredjedel av apotekmarkedet.

Er eid av det amerikanske helsekonsernet McKesson Corporation.

Har til sammen 2.300 ansatte i Norge. Vis mer vg-expand-down

Kommuner uten apotek

I distriktskommunene uten apotek kan man handle reseptfrie legemidler på butikk eller på nett.

Kommunelegen på øykommunen Fedje, Ernst Horgen, sier han opplever at apotekaktørene han forholder seg til, «ikke driver med noe tøys».

– Enkelte mener at trusler fra apotekkjeder til leverandører om å ikke selge reseptfrie legemidler til butikkene, kan gi forbrukeren dårligere utvalg. Hva tenker du om det?

– Jeg synes ordningen fungerer bra slik den er i dag. Apotekbransjen er en brutal bransje, og de selger mye annet enn legemidler, men vi opplever en gjensidig tillit til apotekene på fastlandet, sier Horgen, som generelt er noe skeptisk til økt grad av selvmedisinering.

Wenche Midtun bor på Tveit i Gulen. En av over 100 kommuner som ifølge Statens legemiddelverk ikke har et apotek. Vis mer byoutline Eivind Senneset / Eivind Senneset

Sentraliseringspolitikk

Midtun påpeker at man kan få levert legemidler både med og uten resept fra nærliggende apotek gjennom posten, men sier at det kan ta flere dager før dette i praksis kommer frem.

– Jeg kan jo forstå dette i store byer, men på mindre steder bør det være mulig å få tak i det man trenger i butikk.

Hun retter en advarsel til de folkevalgte.

– Hvis staten og de som bestemmer går med på dette, så er jo dette et steg til i sentraliseringspolitikken.

Norsk Medisinaldepots kommunikasjonssjef Miriam Thistel mener Midtun ikke trenger være bekymret for dårligere utvalg av reseptfrie legemidler i butikken.

– Det er god tilgang på reseptfrie legemidler i Norge, og antall produkter som omfattes av LUA-ordningen har dessuten økt de siste årene. 95 prosent av befolkningen i Norge bor i en kommune med apotek, og det er også mulig å kjøpe legemidler via vårt nettapotek og få levert varen på døren eller på nærmeste poststed.

